18.02.2020

Mit einem starken Team in eine erfolgreiche Zukunft

SV Ehingen/Ortlfingen hat eine Führungsspitze. Damenteam will zurück in den Spielbetrieb

Nach 15 Jahren als Vereinsboss hat Rainer Engelhart seine letzte Versammlung als Vorsitzender des SV Ehingen/Ortlfingen geleitet. Auch Gerhard Libal gab nach 27 Jahren sein Amt als Kassierer ab. Beide bleiben dem Vorstand jedoch als Beisitzer erhalten. Zu weiteren Beisitzer haben sich Peer Zienow und Thomas Köbinger bereit erklärt. Die Kassenprüfung übernehmen Gerhard Schmid und Dennis Stettberger. Der langjährige Schriftführer Daniel Weigl gibt sein Amt an André Prues ab, der sich nun um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Als neuer Vorsitzender agiert Rainer Müller. Er wird vom Ortlfinger Andreas Dennerlöhr als Zweiter Vorstand unterstützt. Als neues Kassenwart-Duo konnten Andreas Schadl und Ehefrau Melanie, die aktuell bei den SVE/O-Fußballdamen kickt, gewonnen werden.

In der Fußball-Abteilung wurden Florian Pfitzner, Sebastian Heindl und Damenspielerin Tanja Krischke in der Abteilungsleitung bestätigt. Auch Fußball-Jugendleiter Günther Müller, der für 18 Jahre als Jugendleiter geehrt wurde, wurde in seinem Amt bestätigt. Mit Christoph Besser hat Müller namhafte Verstärkung erhalten. Die neue Veranstaltungsleitung ist mit Daniel Aust und Andreas Abt bestens aufgestellt. Geehrt wurde Ursula Sedlacek für ihre Verdienste im Sportverein. Seit 50 Jahren ist sie sportlich engagiert und hält die Gymnastikdamen fit und beisammen. Alle Informationen rund um die verschiedenen Vereinssparten können im Internet der Homepage www.svehingen-ortlfingen.de entnommen werden. Des Weiteren wurden von der Versammlung eine Beitragserhöhung und eine Satzungsänderung einstimmig beschlossen. In der Pause konnte der Fortschritt des Sportheimumbaus besichtigt werden. (apr)