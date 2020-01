Mit einer Schnullerkette begann in Thierhaupten der Erfolg

Plus Sabrina Brieden aus Thierhaupten verknüpft ihre Mutterrolle mit jeder Menge Kreativität. Wie aus einem Hobby eine Firma wurde.

Eine Schwangerschaft. Ein Beschäftigungsverbot. Und ein kreativer Kopf. Das alles führte dazu, dass Sabrina Brieden heute nicht nur glückliche Mutter eines Sohnes ist, sondern auch noch einen zauberhaften Nebenjob hat.

Unter dem Label „Zauberperlenwelt“ vertreibt die 27-Jährige vor allem Ketten aus dem Baby- und Kleinkindsortiment - also Schnullerketten, Kinderwagenketten, Beißketten, Stil- und Trageketten - und Schlüsselanhänger, Passhüllen für den Mutterpass und das U-Heft sowie Spardosen, Nachtlichter, bedruckte Bekleidung für Babys, Kinder, Erwachsene und im Auftrag von Unternehmen.

Als examinierte Krankenschwester, die ihre Ausbildung von 2009 bis 2012 im Krankenhaus in Wertingen absolviert hat, erhielt die Langweiderin mit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot – und damit auch viel Zeit, um sich kreativ auszutoben. Doch es war vor allem die Suche nach Schnullerketten und Kinderwagenketten im Internet, deren Resultat Sabrina Brieden ganz und gar nicht gefallen hat. „Mich hat einfach nichts wirklich angesprochen“, verrät die junge Mutter. Mit der ersten Schnullerkette sowie der ersten Kinderwagenkette legte sie also den Grundstein für ein kleines, kreatives Unternehmen. Zwei schwangere Freundinnen waren die ersten glücklichen Kundinnen, die die ersten Werke noch ganz kostenfrei erhielten.

Das kreative Hobby musste zunächst kurz pausieren

Heute ist das längst nicht mehr so. Nach der Geburt von Söhnchen Robin im September 2016 musste das kreative Hobby zunächst kurz pausieren. Im Juli 2017 stand dann die offizielle Firmengründung an - schließlich habe der Testlauf bewiesen: „Die Nachfrage ist da und ich bekomme online ganz gezielt Anfragen zu meinen Produkten.“ Heuer hat Sabrina Brieden ihre Produkte auf dem Engerlmarkt in Thierhaupten an ihrem Stand angeboten. Weitere Kunsthandwerkermärkte möchte die gelernte Krankenschwester im nächsten Jahr besuchen. Auch über Facebook und Instagram sind die Zauberperlenwelt-Produkte zu haben. „Der nächste Schritt soll ein Etsy-Online-Shop sein“, verrät die 27-Jährige.

Längst ist aus dem Hobby ein kleines Unternehmen geworden. Was viele nicht wissen: gerade in der Branche der Baby- und Kinderaccessoires geht es recht streng zu. „Ich trat einem Spielzeugverein bei und habe mich erstmal mit den gültigen DIN-Normen befasst“, erklärt Sabrina Brieden. Fast schleichend kam zur Kettchen-Produktion dann auch noch das Bedrucken von Bekleidung dazu, was im Fachjargon als Plotten bezeichnet wird.

Die Zauberperlenwelt darf gerne stückweise wachsen

Mittlerweile ist Sabrina Brieden wieder in der Gesundheitsbranche tätig und arbeitet seit dem Ablauf der Elternzeit in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Maximilium in Donauwörth – zumindest an drei Tagen in der Woche. Den Rest ihrer Zeit widmet die Mutter und Ehefrau ihrer Familie und ihrer Zauberperlenwelt, die gerne stückweise wachsen darf, wie sie verrät.

Für das kommende Jahr plant die Unternehmerin die Erweiterung ihres Sortiments um Holzspielzeug. Dieses soll ganz individuell den Namen des jungen Erdenbürgers tragen. Ebenfalls in Planung ist, Erinnerungskisten aus Holz ins Portfolio der Zauberperlenwelt aufzunehmen. Diese tragen in der Regel die Geburtsdaten des Kindes. Auch weitere Ideen können der ambitionierten Unternehmerin noch in den Kopf schießen, verrät sie: „In meinem Kopf rattert es immer nach neuen Ideen.“