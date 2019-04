vor 18 Min.

Mit vier Promille zum Getränkemarkt gefahren

In Zusmarshausen hat die Polizei einen Autofahrer mit knapp vier Promille erwischt.

In Zusmarshausen fährt ein Volltrunkener mit dem Auto los, um Nachschub zu holen. Eine Suchtberaterin erklärt, wie gefährlich solch hohe Alkoholwerte sind.

Von Philipp Kinne

Andere sind bei diesen Promille-Werten im Krankenhaus, er fuhr noch Auto. Mit fast vier Promille Alkohol im Blut hat die Polizei Zusmarshausen am Dienstag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeugen berichten, dass der Mann mit dem Auto auf den Parkplatz eines Getränkemarkts fuhr. Weil der 55-Jährige deutlich alkoholisiert wirkte, riefen sie die Polizei. Die Beamten fanden den Mann, als er um die Mittagszeit auf dem Parkplatz am Steuer schlief. Kurz zuvor hatte er sich noch Nachschub geholt. Ein Alkohol-Test ergab dann fast vier Promille. Die Polizisten nahmen den Mann zunächst zur Blutabnahme mit.

Anschließend sollte der 55-Jährige eigentlich zur Ausnüchterung in den Arrest kommen, berichten die Beamten. Doch der Mann sei äußerst unkooperativ gewesen. Weil er außerdem suizidale Gedanken äußerte, brachten die Polizisten den Volltrunkenen zur Überwachung in das Bezirkskrankenhaus in Günzburg.

Ein ungewöhnlicher Fall - auch für die Polizei

Dass ein Autofahrer mit knapp vier Promille im Blut erwischt wird, sei ungewöhnlich, sagt Raimund Pauli, Dienststellenleiter der Zusmarshauser Polizei. „Da kann man von einem Krankheitszustand sprechen.“ Überraschend sei, dass der Mann zwar alkoholisiert wirkte, sich aber trotz des hohen Promillewerts verständlich artikulieren konnte. „Das spricht für eine gewisse Gewöhnung“, sagt Pauli.

Einen Alkoholwert von vier Promille erreichten nur Gewohnheitstrinker, erklärt auch Suchtexpertin Carina Scherer. Die Psychologin arbeitet an der Suchtambulanz der Caritas in Schwabmünchen. Sie sagt: „Bei diesem Wert braucht man eine erhebliche Toleranz.“ Der Mann habe vermutlich mehrere Flaschen Schnaps getrunken. Für ungeübte Trinker sei dieser Wert lebensgefährlich. Bereits ab einem Wert von einem Promille merke man normalerweise eine deutliche Alkoholwirkung. Ab einem Wert von zwei Promille komme es im Regelfall zu deutlichen Ausfallerscheinungen. „Das hängt allerdings von vielen Faktoren ab“, sagt die Expertin. Von Gewicht, Alter und Geschlecht zum Beispiel.

Die Suchtexpertin warnt ausdrücklich vor den Folgen des dauerhaften Alkoholmissbrauchs. Sie spricht von Leberschäden, Krampfanfällen und Taubheit in den Gliedern. Scherer: „Alkohol ist ein Nervengift.“

Der volltrunkene Autofahrer in Zusmarshausen ist kein Einzelfall. In der jüngsten Vergangenheit fielen der Polizei auch diese Promille-Fahrer auf:

Nach Unfall eingeschlafen

Schlafend fand die Polizei einen Autofahrer, den sie dringend sprechen wollte, vor seiner Wohnung in Aystetten. Der 23-Jährige hatte einen Unfall verursacht, Zeugen konnten sich allerdings das Nummernschild seines Autos merken. Mit 1,8 Promille wurde er schlafend vor dem Anwesen aufgefunden. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Unfall mit 3,7 Promille

Nach einem leichten Unfall mit Blechschaden in Diedorf wurde ein Autofahrer stutzig, als der Mann, der gerade sein Auto angefahren hatte, ausstieg und torkelnd auf ihn zukam. Der Alkoholtest brachte rasch Aufklärung: Der Autofahrer hatte 3,7 Promille Alkohol im Blut – und das nachmittags um 15 Uhr. „Da wären andere Menschen schon tot“, sagte ein Polizeisprecher.

Betrunkener flüchtet vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich die Gersthofer Polizei mit einem betrunkenen 24-jährigen Autofahrer in Meitingen. Anstatt anzuhalten, schaltete der Mann das Fahrlicht aus und bretterte mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Feldweg hinein. Dort versuchte er noch, zu Fuß zu flüchten. Der Grund für seine Flucht war offenbar, dass er etwas über den Durst getrunken hatte: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Mit drei Promille zur Tankstelle

Mit satten 2,68 Promille setzte sich ein 55-Jähriger noch ans Steuer seines Autos und fuhr damit zu einer Tankstelle im Neusässer Stadtteil Täfertingen. Nach dem Tanken zahlte er nicht, sondern hinterließ seinen Fahrzeugschein und das Versprechen, gleich wieder mit dem Geld zurück zu sein. Als aber auch nach einer Stunde von dem Mann nichts zu sehen war, wurde die Polizei verständigt. Die Ordnungshüter griffen den Mann auf – und stellten eine ganze Reihe von Straftaten fest. (mit cf, AL)

