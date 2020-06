Mit welchen Ideen Kampfsportschulen im Kreis Augsburg die Corona-Zeit überbrücken

Plus Wann die Freunde des Kampfsports wieder Taekwondo oder Jiu-Jitsu trainieren können, steht in den Sternen. Doch aus der Not heraus entstehen viele neue Ideen.

Es gibt wieder eine Perspektive für Betreiber von Freibädern, Fitnessstudios, Tanzschulen und Reha-Einrichtungen: Sie dürfen – unter Einhaltung spezieller Regelungen – ab Juni nun wieder ihre Leistungen anbieten.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben fielen etwa 60 Betriebe aus dem Augsburger Land unter den Branchenschlüssel, hinter dem sich Fitnesscenter, Sportvereine und Betreiber von Sportanlagen verbergen, erklärt Christine Neumann, Referentin für Wirtschaftsforschung und Fachkräfte bei der IHK Schwaben, auf Nachfrage. Doch nicht alle Betriebe haben dieselben Möglichkeiten, denn sie müssen einen Regelkatalog einhalten. Dieser macht es für Betreiber etwa von Kampfsportschulen schwer, einen Trainingsbetrieb zu ermöglichen.

Jeweils fünf Trainingsteilnehmer vor der Kamera

Bei Twin Taekwondo müssen seit dem Shutdown Mitte März bis zu 3000 Mitglieder auf das Taekwondo-Training verzichten, das sonst im Landkreis Augsburg in Diedorf, Gablingen, Gersthofen, Königsbrunn, Meitingen, Welden sowie in zahlreichen Orten in den Nachbarlandkreisen angeboten wird. Gerhard Maier, der Chef, setzt seitdem auf ein tägliches Online-Angebot. Fünf Personen stehen dabei jeweils vor der Kamera. Anfangs zählte Maier noch 500 Klicks. Doch es fehlen das Feedback, der Kontakt und der Austausch – die Klickzahlen sanken mit der Zeit auf etwa 200. „Kündigungen gab es nicht mehr als sonst“, erklärt Maier. Ein Aussetzen der Beiträge ist bei Twin Taekwondo nicht möglich. Wer sich jedoch mit einem Video motivieren lässt, kann Punkte sammeln und diese am Ende in Präsente eintauschen.

Wann das reale Training wieder aufgenommen werden kann, steht in den Sternen – auch, weil es neben den Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums auch kommunale Vorgaben gibt, die sehr unterschiedlich sind. Ein reales Angebot für alle Mitglieder zu schaffen ist unter diesen Bedingungen nicht flächendeckend möglich.

Neue Ideen werden in Trainingskonzepte umgesetzt

Michael Matzner, der Inhaber der Kampfsportschule Roll’n Flow in Meitingen, ist seit dem Shutdown zwiegespalten: Einerseits fehlen dem passionierten Trainer die Kontakte zu seinen Schülern, andererseits aber war für ihn bereits zu Beginn klar: „Wir werden nicht erst wieder aufmachen, wenn alles wieder so ist wie zuvor.“

Matzner und sein Trainerteam haben die Zwangspause genutzt, neue Angebote zu schaffen und Ideen in Trainingskonzepte zu gießen. Das Familientraining verlagerten sie buchstäblich in die Wohnzimmer und brachten damit die Idee des Kampfsports eben dorthin, wo Corona viele Menschen hinbrachte: in die eigenen vier Wände und in den Kreis der Familie.

Für die Motivation sorgen persönliche Feedbacks der Trainer zu den Trainingsvideos, die gut 20 von 70 trainierenden Familien regelmäßig einsenden. Für die Älteren gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Aus der Challenge entstehen neue Konzepte für Freilufttraining

Für die Erwachsenen konzipierte das Trainerteam eine sogenannte „Warrior-Challenge“, die 40 von 70 Teilnehmern über vier Wochen hinweg stemmten. Die Idee dahinter fuße auf dem Gesamtkonzept eines gesunden und sportlichen Lebens, so Matzner. Das Trainerteam goss die Idee in vier Säulen und konzipierte ein Punktesystem. So sollten alle Teilnehmer der Warrior-Challenge regelmäßig ein Work-out absolvieren, sich gesund und zuckerfrei ernähren, Übungen zur aktiven Erholung von Meditationsübungen bis hin zum Handyfasten praktizieren und darüber hinaus mit kalten Duschen oder einem kleinen Kälteschock im Lech dem eigenen Immunsystem und der Stimmung etwas Gutes tun.

So manövrierte sich die Kampfsportschule nicht nur aus der Defensive, sondern fokussierte sich auch auf das, was der Kampfsport per se den Menschen lehren kann – „nämlich die Willensstärke, den eigenen Schweinehund überwinden zu können“, wie Matzner erklärt.

Aus der Warrior-Challenge ist nun die Idee eines speziellen Outdoor-Trainings gewachsen, eine zweite Challenge soll im Herbst starten. Zudem hat der Jiu-Jitsu-Trainer noch weitere Ideen für künftige Angebote im Freien.

Kündigungen gab es auch in seiner Kampfsportschule kaum. Stattdessen bot Trainer Matzner seinen Mitgliedern individuelle Lösungen bezüglich der Mitgliedsbeiträge an, wie er sagt.

