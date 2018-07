vor 19 Min.

Mitarbeiter stoppt Ladendiebe in Diedorfer Supermarkt

Die Täter wollen mit Waren im Wert von 200 Euro im Einkaufswagen fliehen.

Hochwertige Artikel im Wert von 200 Euro haben Diebe beinahe in einem Discounter in Diedorf gestohlen. Doch wie die Polizei berichtet, konnte ein Ladenmitarbeiter eingreifen und den Diebstahl verhindern. Am Mittwoch gegen 13 Uhr bemerkte der Angestellte eines Discounters an der Straße Am Straßfeld die Täter. Sie versuchten, mit einem voll beladenen Einkaufswagen an der Kasse vorbeizukommen und den Supermarkt ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Mitarbeiter sprach einen der Diebe auf die Tat an, laut Polizei flüchtete der Verdächtige daraufhin sofort. Die Polizei vermutet, dass sich weitere Täter im Eingangsbereich und auf dem Parkplatze befunden haben könnten. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Nach Polizeiangaben ist der Verdächtige zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, kräftig und dem Aussehen nach von südländischer Abstammung. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 abgegeben werden. (mahei)

