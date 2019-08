vor 23 Min.

Mitmachen und gewinnen: Die ersten Sommerstars sind bereits da

Jonas Felix Bhatti sitzt gern im frischen Gras wie hier am Kuhsee.

Schicken Sie uns Ihr schönstes Kinderbild. Mit dem Hauptpreis kann so mancher Wunsch wahr werden.

Ob beim Baden oder Eisessen – der Sommer gefällt den Kindern. Die AZ Augsburger Land sucht während der Ferien die schönsten Sommer-Kinderfotos. Die ersten Bilder sind schon bei uns eingegangen. Im Internet kann nach Ferienende auch jeder für sein Lieblingsbild abstimmen. Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen wählt die Redaktion danach ihre Sommerstars aus.

Einkaufsgutschein für das Spieleparadies Spiel & Freizeit

Mit dem Hauptpreis können viele Kinderwünsche erfüllt werden: Zu gewinnen ist ein Einkaufsgutschein für das Spieleparadies Spiel & Freizeit in Gersthofen im Wert von 250 Euro. Platz zwei bekommt einen Einkaufsgutschein für die Exus Sporterlebniswelt in Gersthofen im Wert von 99 Euro. Außerdem gibt es bis Platz zehn Trostpreise: Tierische Memory-Spiele und Bücher „Unser Essen“ gehen an die Teilnehmer.

Mitmachen kann jeder, der ein originelles, aktuelles Kinderbild (Aufnahme nicht älter als ein halbes Jahr) einsendet. Bitte beschreiben Sie kurz die Situation. (kar)

