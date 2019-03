14:40 Uhr

Mittagsbetreuung der Schulkinder soll flexibel bleiben

Die Neusässer Stadträte entscheiden sich für eine Offene Ganztagsschule im zukünftigen Neubau. Die Kinder sollen nachmittags Zeit für ihre Hobbys haben.

Von Angela David

Auch wenn die Grundschule in Westheim neu gebaut wird und die finanzielle Förderung für ein gebundenes Ganztagsangebot höher wäre, will Neusäß künftig eine Offene Ganztagsschule (OGTS) mit flexiblen Betreuungszeiten anbieten und damit im Grunde die Praxis der jetzigen Mittagsbetreuung fortführen. Dafür stimmte der Bildungsausschuss einstimmig.

Wie Bürgermeister Richard Greiner erläuterte, hat das Betreuungsangebot des Vereins, der seit Jahren die Mittagsbetreuung an der Grundschule anbietet, eine große Akzeptanz und Anerkennung bei den Eltern in Westheim. „Das klappt alles hervorragend. Es wäre unklug, dieses Potenzial nicht zu erhalten“, meinte er.

Nur wenige wollen ein gebundenes Ganztagsangebot

Dem stimmten alle Fraktionen im Bildungsausschuss zu, vor allem, weil sich wohl nur wenige Familien in Westheim für ein gebundenes Ganztagsangebot entscheiden würden, bei dem die ganze Klasse verbindlich bis Spätnachmittags an der Schule an allen Wochentagen betreut wäre. „Das ist zwar die Betreuungsform, die derzeit vom Freistaat am höchsten gefördert wird“, erläuterte der neue Hauptamtsleiter Simon Huber, aber der Raumbedarf sei nicht viel größer als für ein offenes Angebot.

Auf Nachfrage von Silvia Daßler (Grüne) bestätigte Huber, dass man bei Bedarf später immer noch in den geplanten Räumen eine gebundene Ganztagsschule anbieten könne. Daßlers Anliegen war, jetzt nicht zu klein zu bauen, da sich der Bedarf an Betreuung in ein paar Jahren ja ändern könne. Dafür sollte man gerüstet sein.

Förderbedarf bei Kindern nimmt stetig zu

Auch Kinderarzt Dr. Achim Timnik (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass der Förderbedarf bei Kindern stetig zunehme, der in einer gebundenen Ganztagsklasse mit einer hochwertigen pädagogischen Betreuung besser erfüllt werden könne. Jörg Roehring (CSU) meinte dazu, bei einer zweizügigen Grundschule könne er sich nicht vorstellen, dass die Hälfte aller Westheimer Schüler in eine gebundene Ganztagsschule wechseln werden – „auch später nicht“. Die Eltern in Westheim wollen vor allem eine flexible Betreuung an zwei bis fünf Nachmittagen, wie sie die OTGS bietet. Die Eltern sollen dann wählen können zwischen kurzen und langen Betreuungszeiten.

„Die Kinder sollen nachmittags ihre Hobbys und ihren Sport im Verein machen können“, meint auch Ralph Glaß (Freie Wähler).

Vier Betreuungsräume und Bewegungsflächen

Simon Huber berichtete, dass es auch bei der OGTS zumindest eine pädagogische Fachkraft als Leitung pro Gruppe geben müsste, ansonsten könnten geschulte Hilfskräfte zum Einsatz kommen. So ist auch derzeit die personelle Ausstattung in der Mittagsbetreuung. Der Verein würde die OGTS auch künftig gerne übernehmen. Im Raumprogramm, das die Stadt für die Förderung bei der Regierung von Schwaben für den gesamten Schulneubau einreichen will, sind für die OGTS etwa 312 Quadratmeter Fläche vorgesehen mit vier Betreuungsräumen und Bewegungsflächen.

