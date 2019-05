vor 36 Min.

Mittelschüler schauen in den Kochtopf

Junge Diedorfer kochen zusammen mit den Profis Josef Unertl und Simon Restle

Auberginen mit Süßkartoffelguglhupf und einem Preiselbeerspiegel; Lachs mit Lachstatar und Herzoginkartoffeln; Tarteletts mit Creme und Obst: Eine Fülle von Köstlichkeiten kreierten Profiköche in der Mittelschule Diedorf im Rahmen der Schulpartnerschaft mit der BrauWelt Riegele zusammen mit den Schülern.

Schon zum zweiten Mal in diesem Schuljahr kochte das Team des Riegele Wirtshauses mit ihrem Küchenchef Josef Unertl in einem Koch-Workshop gemeinsam mit den Schülern der Mittelschule Diedorf. Begleitet wurde Josef Unertl diesmal von Simon Restle, einem renommierten Gastronom und Koch aus München.

Josef Unertl ist seit mittlerweile 43 Jahren als Koch tätig. Seine Karriere begann er in Bad Füssing. Er arbeitete während seiner beruflichen Laufbahn in 39 Ländern und war insgesamt zwölf Jahre im Ausland tätig. Er bekochte dabei Prominente wie etwa die Fußballspieler Deutschlands bei den Weltmeisterschaften 1986 in Mexiko und 1990 in Italien, beglückte kulinarisch den Rennstall Mercedes für Keke Rosberg, war mit Joe Cocker auf Tournee und sowohl Helmut Kohl als auch Angela Merkel aßen seine Gerichte. Seit acht Jahren arbeitet er nun als Küchenchef für das Riegele Wirtshaus.

Simon Restle erlernte seinen Beruf als Koch vor 19 Jahren in einem kleinen Hotel am Bodensee. Heute ist er unter anderem Küchendirektor des „Theresa“ in München. Fünf Jahre war er Küchenchef bei Alfons Schubeck. Er arbeitete bereits in Frankreich, Österreich und der Schweiz. Er durfte schon Arnold Schwarzenegger bekochen.

Sowohl Josef Unertl als auch Simon Restle war es während des Workshops anzumerken, dass Kochen für sie Leidenschaft ist. Im Zusammenspiel mit Unertls Stellvertreter Tim Rattay und der Konditorin Magdalena Dauber ergab sich eine regelrechte Dynamik. Diese spürten auch die Schüler und ließen sich begeistern. Sie lernten viel Neues wie das Häuten und Schuppen eines Lachses oder die Zubereitung von Herzoginkartoffeln und Süßkartoffelgugelhupf. (AL)

