Mittelschüler werden „fit for life“

Gute Laune herrschte an der Mittelschule Meitingen beim Thema „Fit for life“. Auf dem Foto strahlen die Jungen und Mädchen der Mittelschulen Gersthofen und Meitingen sowie Lehrer Christian Olmer (vordere Reihe Zweiter von links), daneben Diplomsozialpädagogin Diana Heimes, Reinhard Janta vom Rotary-Club Gersthofen, Nördliches Lechtal (rechts) und Lehrer Christoph Schyrer.

Rotary-Club übt mit Meitinger und Gersthofer Jugendlichen

Seit vielen Jahren trägt der „Rotary Club Gersthofen- Nördliches Lechtal“ zur beruflichen Orientierung der Mittelschüler aus Gersthofen und Meitingen bei. Dafür drücken die Schüler und ihre Lehrer sogar am Samstag die Schulbank. Unter Regie der Diplomsozialpädagogin Diana Heimes beschäftigten sich die jungen Leute unter dem Motto „Fit for life“ mit verbaler und nonverbaler Kommunikation oder erprobten sich in Rollenspielen.

Mit dem Rotary-Mitglied und ehemaligen Geschäftsführer der SGL-Carbon in Meitingen, Reinhard Janta wagten einige Schüler Vorstellungsgespräche. Die Referentin Diana Heimes hatte auch Tipps zum Thema Aufregung vor einem Bewerbungsgespräch für die Teilnehmerrunde parat. Stolz beobachteten die Lehrkräfte Christian Olmer, Mittelschule Meitingen und Christoph Schyrer von der Mittelschule Gersthofen ihre „Schützlinge“. Bei einem ersten Treffen mit dem Sozialpädagogen Michael Wallach traf sich die Samstagsrunde an der Mittelschule Gersthofen. Hier sollten sich die Schüler gedanklich mit ihren persönlichen Stärken und Schwächen auseinandersetzen. Ein dritter Termin wird auf den Herbst verlagert. (rogu)

