Mobilität: Kommt jetzt der Flexibus ins Augsburger Land?

Plus Der Flexibus soll bald auch im Landkreis Augsburg Schule machen, fordern die Freien Wähler. Welche Vorteile der Fahrdienst hat und wo er schon erfolgreich ist.

Der öffentliche Nahverkehr hat auch im Landkreis Lücken. Wer kein eigenes Auto hat, kommt auf dem Land nicht weit. Das soll sich ändern – mit dem Flexibus. Nun starten auch die Freien Wähler einen neuen Versuch, das AVV-Tarifgebiet für das im Nachbarlandkreis Günzburg bewährte Flexibus-Konzept zu öffnen.

Die Idee ist nicht neu. Bereits vor sechs Jahren machten sich die Holzwinkelgemeinden für das Projekt stark. Letztlich wurde daraus allerdings nichts. Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV), der für die Busse im Kreis zuständig ist, zog nicht richtig mit. Wer mit dem Flexibus fahren will, ruft mindestens 30 Minuten vorher eine zentrale Nummer an und sagt, wo er abgeholt werden möchte. Anders als bei den normalen Buslinien soll es deutlich mehr und flexiblere Haltestellen geben. Die Holzwinkelgemeinden und Altenmünster sowie Zusmarshausen hatten die Idee zuletzt wieder ins Spiel gebracht. Nun setzen sich auch die Freien Wähler dafür ein.

Flexibus im Augsburger Land? Bisheriger Rufbus fährt nur auf einer Linie

Der AVV setzt derzeit auf den sogenannten Rufbus. Dieser fährt – anders als der Flexibus – bei Bedarf nur auf einer bestimmten Linie. Dieses Projekt sei allerdings gescheitert, erklärt Fraktionschef Fabian Mehring (Freie Wähler). Der AVV verliere Fahrgäste und schreibe jährlich zweistellige Millionendefizite, während man im Kreis Günzburg ein ungleich besseres Angebot nahezu eigenwirtschaftlich betreibe.

„Damit unsere Straßen nicht jeden Tag verstopfen, müssen wir mehr Leute aus dem Individualverkehr in den ÖPNV locken“, fordert Mehring. Es sei „absurd“, wenn Erfolgsmodelle wie der Flexibus aus politischen Gründen an der Landkreisgrenze umkehren müssen. Mit einer Initiative seiner Fraktion will er deshalb im Augsburger Kreistag für eine Öffnung des Tarifgebietes für den Flexibus werben. Denkbar sei es, dies zunächst in einer Modellregion unserer Heimat auszuprobieren.

Mobilität im Augsburger Land: Eine bessere Vernetzung gewünscht

Wie Landratskandidatin Melanie Schappin erklärt, wünschen sich die Freien Wähler eine bessere Vernetzung aller öffentlichen Verkehrsmittel im ländlichen Raum. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, für eine Fahrt nach Augsburg drei Tickets für Bus, Bahn und Straßenbahn zu lösen“, meint Schappin.

Der AVV teilte vor einigen Wochen auf Nachfrage mit, dass man die Pläne zu flexiblen Bedienformen im öffentlichen Nahverkehr unterstütze. Diese seien „als Angebotserweiterung zum regulären Linienverkehr“ zu sehen. Die Pläne im Holzwinkel sollen geprüft werden.