Mode und Nähzubehör: Das "s' flickerl" zieht ins Zentrum von Meitingen

Letzte Vorbereitungen vor der Eröffnung am Samstag: Sandra Schablas räumt die Stoffbahnen in die Regale; Ehemann Manuel Schablas kümmert sich um die Beklebung der Schaufenster, die aktuell noch verhängt sind.

Plus Am Samstag wird Sandra Schablas ihre ersten Kunden im s’flickerl in der Schloßstraße in Meitingen begrüßen. Warum zu Hause jetzt Nähverbot herrscht.

Von Steffi Brand

Was versteckt sich nur hinter den verhangenen Schaufenstern? Diese Frage stellen sich aktuell viele Meitinger in der Schloßstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße waren die Schaufenster des Ladens, in dem einst der Optiker Blickfang und davor der Stoffladen Ritzka ihre Kunden begrüßten, zunächst bunt beschriftet. Sie kündigten die Eröffnung eines neuen Geschäfts an.

Doch noch immer schirmt braunes Papier den Innenraum ab. Nur wenige Gucklöcher lassen einen Blick auf das Innere des Ladens zu. Regelmäßig drücken sich dort Alt und Jung die Nasen platt – um einen Blick darauf zu erhaschen, was im Inneren vor sich geht.

Wer seiner Neugierde nachgibt und durch ein Guckloch blickt, sieht Stoffbahnen in Regalen, einen Schneidetisch, einen Kleidungsständer sowie Nadeln, Knöpfe, Reißverschlüsse und alles, was zum Schneidern so nötig ist. Wenn ein rot-weißer Kleinbus mit dem Logo s’flickerl vor der Tür steht, tut sich auch etwas im Laden. Dann ist Sandra Schablas in ihrem Laden, den sie am Samstag eröffnen wird.

Mit dem Laden in Meitingen gibt es klare Trennung von Arbeit und Familie

2013 gründete sie ihr Unternehmen, das s’flickerl, das die 39-Jährige bis dato von Thierhaupten aus betrieben hat. Sie wird in der Schloßstraße Stoffe und Nähbedarf anbieten..

Dass Sandra Schablas nun schneller als geplant in ihrem eigenen Laden stehen wird, daran ist Ehemann Manuel nicht ganz unschuldig. Da die Kundenbesuche zu Hause in Thierhaupten überhand nahmen und Ehefrau Sandra bis spätabends an der Nähmaschine saß, sieht Manuel Schablas mit einem eigenen Laden eine größere Chance auf eine klare Trennung von Arbeit und dem „Familienwahnsinn“, wie das Paar das Privatleben mit seinen drei Kindern lachend beschreibt. „Zu Hause herrscht jetzt Nähverbot“, erklärt Sandra Schablas, nur Büroarbeiten erledigt sie noch dort. Eröffnung ist Meitingen ist am Samstag, 10. Oktober.

