vor 21 Min.

Modellflieger informieren die Kinder über ihr Hobby

Wie jedes Jahr war der Modellflugverein Stauden wieder beim Ferienprogramm der Gemeinde Fischach (Bild) und heuer erstmals an einem weiteren Termin auch für die Gemeinde Gessertshausen aktiv.

Erstmals ist auch Gessertshausen mit dabei

Auch in diesem Jahr war wieder der Modellflugverein Stauden beim Ferienprogramm der Gemeinde Fischach und erstmals auch in Gessertshausen aktiv. Nachdem sich die Regenwolken rechtzeitig verzogen hatten, kamen nachmittags die Kinder auf den Flugplatz, um die Modellfliegerei mal ganz aus der Nähe zu erleben. Nach einer kleinen Einweisung ging es dann mit Fluglehrern und Schulungsmodellen in die Lüfte. Die Lehrer starteten die Modelle auf eine sichere Ausgangshöhe und oben machten die Schüler ihre ersten Flugversuche. Im Zelt wurden eifrig Wurfgleiter aus Balsaholz gebastelt, die im anschließenden Wettbewerb ihre Flugleistung beweisen mussten. Zwischendurch gab es Vorführungen mit Motor- und Segelflugmodellen und Raketenstarts. Zur Stärkung gab es Würstle vom Grill.

Wer sich ebenfalls über das abwechslungsreiche Hobby „Modellfliegen“ informieren möchte, kann einfach am Flugplatz zwischen Fischach und Margertshausen vorbeischauen.

