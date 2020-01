vor 8 Min.

Modellregion nimmt Arbeit auf

Wie Stadt und Land öko werden wollen

Anfang November hat die Geschäftsstelle der Öko-Modellregion Stadt.Land. Augsburg ihre Arbeit aufgenommen. Ziel soll sein, die ökologische Landwirtschaft und Erzeugung zu fördern und Akteure zu vernetzen.

Aus diesem Grund stellte sich nun Ulrich Deuter, Projektmanager der Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg, in Begleitung von Benjamin Früchtl, Geschäftsführer von Lech-Wertach-Interkommunal, und Werner Burkhart, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Landkreis Augsburg, beim Biohof Hafnerbauer der Familie Rotter in Gablingen vor, die ihre ganzen Produkte im eigenen Hofladen verkauft.

Die neue Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg wird durch den Freistaat Bayern unterstützt. Wer sich an der Öko-Modellregion Stadt.Land.Augsburg beteiligen möchte, kann sich direkt an den Projektmanager Ulrich Deuter unter der Telefonnummer 0151/21766657 oder per E-Mail an u.deuter@lpv-augsburg.de wenden. (AL)

