Moderne Stühle für die Stadthalle Gersthofen kommen teuer

Plus 25 Jahre alt wurde die Gersthofer Stadthalle im vergangenen Jahr. Sie hat immer noch dieselbe Bestuhlung. Das ändert sich jetzt, doch der Preis ist hoch.

Von Gerald Lindner

"Die Bestuhlung in der Stadthalle ist 25 Jahre alt und kann nur unter großem Aufwand einsatzfähig gehalten werden", erläuterte Kulturreferent Uwe Wagner bei der Sitzung des Katastrophenfallausschusses den Zustand. Originalbezüge seien nicht mehr erhältlich, ebenso lassen Stabilität und Standfestigkeit nach. "Nach jeder Spielsaison müssen die vorhandenen Stühle unter großem Personal- und Zeitaufwand instandgesetzt werden." Außerdem gehe es neben dem Wohl und der Sicherheit von Besuchern und Mitwirkenden auch um optische Gesichtspunkte und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.

Aktuell sind Wagner zufolge 1090 Polsterstühle für Besucher und 110 Holzstühle für Mitwirkende im Bestand. Die gepolsterten Stühle sollen vollständig ersetzt werden, die Holzstühle bleiben im Bestand der Stadthalle, sollen aber durch 30 professionelle Orchesterstühle ergänzt werden. Der neue Stuhl habe abnehmbare Armlehnen, was nicht zuletzt bei Veranstaltungen mit Bewirtung im Saal wie beispielsweise der Kol-La sinnvoll sei. Außerdem haben die Stühle eine ohne großen Aufwand programmierbare elektronische Anzeige für Sitzreihe und Sitzplatz. So müsse beim Aufstellen im Saal nicht mehr wie bisher eine feste Reihenfolge beachtet werden, was die Arbeit für das technische Hallenteam erleichtere. Zur Lagerung können bis zu 15 Stühle senkrecht gestapelt werden und haben auswechselbare Bezüge.

Eine halbe Million Euro für die Stühle sind im Gersthofer Haushalt

Im Gersthofer Haushalt sind für die Beschaffung 480.000 Euro bereitgestellt. Um die neuen Sitze rechtzeitig noch vor Beginn der neuen Spielzeit im September zu bekommen, müssen sie umgehend ausgeschrieben und es muss mit dem Vergabeverfahren begonnen werden, so Uwe Wagner weiter. Weil heuer auch Tonpulte, PCs und Videotechnik angeschafft werden und die Garderobe neu möbliert wird sowie die Hallen- und Foyerbeleuchtung aus LED-Technik umgerüstet werden, summieren sich die Investitionen auf insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro.

Seit der Eröffnung der Stadthalle Gersthofen am 11. Oktober 1995 hat sich vieles geändert. Nicht aber ie Bestuhlung. Bild: Stadtarchiv Gersthofen

"Eine halbe Million ist eine stolze Summe - da könnte man sich angesichts unserer schwindenden Rücklagen durchaus fragen, ob die Beschaffung jetzt wirklich unbedingt nötig ist", sagte Frank Arloth (CSU). "Wer 50 Euro oder mehr für eine Karte zahlt, hat das Recht auf einen guten Sitz", entgegnete Peter Schönfelder (SPD/Grüne). Herbert Lenz (FW) wollte wissen, was mit den alten Stühlen passiert. "Wir werden versuchen, sie an jemand zu übergeben, beispielsweise Vereine", sagte Bürgermeister Michael Wörle. Dies habe man auch bei anderen Gelegenheiten so gehandhabt. So würden die alten Stühle aus dem Wirtshaus zum Strasser unter anderem im Hirblinger Vereinsheim verwendet.

Neuer Vorhang für die Stadthalle Gersthofen

Frank Arloth wollte weiter wissen, wie der Stand beim Bühnenvorhang sei. Dieser soll heuer ebenfalls durch einen neuen ersetzt werden. Laut Uwe Wagner sei man im Zeitplan. Allerdings müssten andere Dinge berücksichtigt werden als vor 25 Jahren, beispielsweise was den Brandschutz betrifft. "So könnte es sein, dass der Stoff des neuen Vorhangs so dicht ist, dass er nicht mehr in den Aufrollschacht passt." Peter Schönfelder verwies darauf, dass man bei der ersten Gestaltung großen Wert auf eine farbliche Abstimmung von Stühlen und Vorhang gelegt und sogar einen Künstler herangezogen hat. "Heute spielt eine solche farbliche Abstimmung weniger eine Rolle und der Künstler hat uns bereits die Freigabe erteilt", antwortete der Kulturreferent.

Einig waren sich die Stadträte darin, dass sie vor der endgültigen Auswahl der Sitzmöbel mehrere Modelle testen wollen.

