Moderne und Historie beim Denkmaltag

Am Sonntag, 8. September, können Bürger auf Spurensuche gehen

Historische Gebäude stehen am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, im Mittelpunkt: An Architektur und Geschichte interessierte Bürger können im Landkreis Augsburg wieder zahlreiche Häuser näher kennenlernen.

Im März dieses Jahres hat der Landkreis Augsburg die Preisträger seines erstmals ausgelobten Wettbewerbs zur Förderung der Baukultur einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Unter den ausgezeichneten Objekten befanden sich mit den Pfarrhöfen in Altenmünster, Ustersbach und Ettelried sowie dem Cosimosinischen Schlösschen in Bobingen auch gleich eine ganze Reihe denkmalgeschützter Gebäude, die in den vergangenen Jahren in vorbildlicher Weise wieder instandgesetzt wurden und nun in entscheidender Weise das Ortsbild ihrer Heimatkommunen prägen.

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, steht unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Der Landkreis rückt dabei erneut historische Gebäude und deren Geschichte in den Mittelpunkt des Interesses. „Es freut mich, dass die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordinierte Veranstaltung auch den Bürgerinnen und Bürgern im Augsburger Land die Möglichkeit eröffnet, sich auf Spurensuche zu begeben und alte Objekte auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen“, so Landrat Martin Sailer. Zahlreiche Gebäude laden im Augsburger Land zu einem Besuch ein (siehe Übersicht rechts).

Für die Führungen in Schwabmünchen und Ustersbach ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Ausführliche Informationen zu allen Stationen am Tag des offenen Denkmals im Landkreis Augsburg sind in einer eigenen Broschüre auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/heimatpflege nachzulesen. (AL)

