vor 53 Min.

Mörderischer Spaß hinter den Kulissen

Wie die Bilder zur Mitmach-Aktion entstanden sind, wer dabei war und wie die Gäste im Gasthof Stern in Gersthofen reagierten

Die Bestürzung über das plötzliche Ableben des verrückten Schorsch war nur gespielt: Tatsächlich wurde beim Fototermin für den Sommerkrimi viel gelacht. Und geschmunzelt. Denn die Bilder hatte Fotograf Marcus Merk mit Gersthofer Laienschauspielern während des laufenden Betriebs im Gasthof Stern geschossen. Für die Gäste war’s eine außergewöhnliche Unterhaltung, die nicht nur der Gastronomenfamilie Seitz gefiel. Auch die Gersthofer Laienschauspieler hatten ihren Spaß.

Redakteur Oliver Reiser, der bei der Faschingsveranstaltung Kol-La mitwirkt, hatte Darsteller zusammengetrommelt. Erst am Tag vor dem Fototermin war klar: Aus dem ursprünglich geplanten Kommissar wird eine Kommissarin, weil an dem Abend nicht genügend männliche Mitwirkende Zeit hatten. So wurde aus Sebastian Klar eine Lara Klar, die dann Simone Liepert von der Faschingsgesellschaft Lechana spielte. Sie hatte stilecht Mantel und Mütze mitgebracht und erinnerte stark an Inspektor Clouseau.

Bevor es vor die Kameralinse ging, wurden die Laienschauspieler im Saal des Gasthofs von Andreas Kubis von der Gersthofer Kol-La geschminkt.

Zwei Tische füllten die Utensilien, die er mitgebracht hatte. Auch rotes Haarspray war dabei – damit erhielt der Friseurmeister (gespielt von Max Ress vom Theaterverein) noch kurzfristig eine rote Locke, die seine Verrücktheit unterstreichen sollte.

Anschließend wurde der Kurzkrimi Szene für Szene von Ilona Kramer (Theaterverein Gersthofen), Barbara Lamprecht (Stadträtin), Regina Winter, Lukas Kiermeyr (beide Theaterverein), Andreas Haussmann (selbstständiger Malermeister) und Max Ress (Theaterverein) nachgespielt. Kommissarin Lara Klar kam ins Spiel, nachdem der vergiftete Friseurmeister seine Nase in der kalten Suppe gebadet hatte – und lachend fragte: „Wie lange noch?“

Der Koch namens Harry König (gespielt von Michael Fischer vom Theaterverein Gersthofen) musste sich derweil noch im Hintergrund aufhalten – sonst wäre gleich zu Beginn des Krimi-Spektakels zu viel verraten worden. (mcz)

Themen Folgen