vor 16 Min.

Mofafahrer wird in Welden von Auto erfasst

Noch unklar ist, ob ein Mofa- oder ein Autofahrer Schuld ist an einem Unfall zwischen Streitheim und Welden.

Ein Autofahrer überholt in Welden ein Mofa. Plötzlich biegt der Fahrer des Mofas jedoch nach links ab.

Von Gunter Oley

Zwischen Welden und Streitheim hat ein überholendes Auto ein Mofa erfasst. Dessen Fahrer kam nach dem Unfall ins Krankenhaus.

Ein 20-jähriger Autofahrer wollte am Montag kurz vor 7 Uhr auf Höhe des Holzabladeplatzes ein Mofa überholen. In diesem Moment setzte dessen 17-jähriger Fahrer zum Abbiegen nach links an.

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Infolge der Kollision wurde der Mofafahrer leicht verletzt, er kam zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Wertingen.

Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (gol)

