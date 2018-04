vor 43 Min.

Mordversuch in Seniorenheim? Mann kommt aus U-Haft frei

In einem Seniorenheim in Diedorf hat es vor rund zwei Monaten einen Vorfall gegeben. Ob es sich dabei um einen Mordversuch handelte, ist noch nicht geklärt.

Im Januar kam der Verdacht gegen einen 63-Jährigen auf: Er soll versucht haben, seine Mutter zu töten. Nun gibt es aber eine Wende.

Von Jörg Heinzle

Wende im Fall des mutmaßlichen Mordversuchs in einem Diedorfer Pflegeheim: Nach rund zwei Monaten in Untersuchungshaft ist der 63-jährige Tatverdächtige nach Informationen unserer Redaktion wieder freigelassen worden. Die Ermittler haben den Verdacht, dass er versucht haben soll, seine 91-jährige Mutter, die vorübergehend in dem Heim gepflegt wurde, zu töten.

Vorfall in Seniorenheim: War es ein Mordversuch?

Es gab Anhaltspunkte dafür, dass er ihr das Hormon Insulin verabreicht haben soll, das eigentlich zuckerkranke Menschen nehmen müssen. Es kann in höheren Dosen tödlich sein. Allerdings ergaben Untersuchungen in der Rechtsmedizin, deren Ergebnisse inzwischen vorliegen, offenbar keinen Beleg für diesen Verdacht.

Anlass für die Ermittlungen der Kripo war ein Vorfall im Januar. Die Seniorin, die nach einem Klinikaufenthalt in der Kurzzeitpflege des Heims in Diedorf (Kreis Augsburg) untergebracht war, hatte nachts plötzlich Schaum vor dem Mund. Ein Pflegekraft bemerkt das und schlug Alarm. Ärzte äußerten hinterher den Insulin-Verdacht.

Verdächtiger kommt frei, Polizei ermittelt weiter

Der 63-Jährige hatte seine Mutter am Abend vor dem Vorfall noch besucht. Rund eine Woche nach der Tat wurde der Sohn festgenommen, ein Richter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann hatte sich, wie Nachbarn berichten, gut um seine in Dinkelscherben lebende Mutter gekümmert. Sie waren deshalb verwundert, als der Vorwurf aufkam. Die Frau überlebte den Vorfall im Januar, starb aber einige Wochen später. Zur Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Die Ermittlungen in dem Fall laufen offensichtlich auch nach der Freilassung des 63-jährigen Mannes noch. Für eine Untersuchungshaft ist allerdings laut Gesetz ein „dringender Tatverdacht“ erforderlich. Der Anwalt des Mannes, Ralf Schönauer, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion die Freilassung. Die Staatsanwaltschaft will sich demnächst per Pressemitteilung zu dem Fall äußern.

