vor 60 Min.

Motor läuft: Streit eskaliert

Zwei Männer prügeln sich in Gersthofen

Der laufende Motor eines Autos hat an Heiligabend in Gersthofen für Streit gesorgt. Wie die Polizei berichtet, bat ein Fußgänger am Nachmittag in der Donauwörther Straße einen Autofahrer, den Motor seines stehenden Fahrzeugs abzustellen. Der Autofahrer reagierte laut Polizei mit Beleidigungen. Daraufhin öffnete der Fußgänger eine Tür sowie den Kofferraum des Wagens, um - wie die Polizei schreibt - den Fahrer zum Abstellen des Motors zu bewegen.

Der Effekt war allerdings ein anderer: Laut Polizei stieg der Fahrer aus und stieß den Fußgänger, der dadurch auf eine Treppe fiel. Anschließend setzte es Tritte und Schläge. Gegenüber der Polizei gab der Autofahrer später an, vom Fußgänger ebenfalls geschlagen und beleidigt worden zu sein. (mol)

Themen folgen