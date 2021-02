13:13 Uhr

Motoröl in Gully geschüttet - Polizei sucht nach Zeugen in Biberbach

Die Polizei sucht nach einem Umweltsünder, der Öl in einen Gullydeckel in Biberbach geschüttet haben soll.

Die Polizei sucht nach einem Umweltsünder in Biberbach. Er soll Motoröl in einen Gully geschüttet haben.

Ein Anwohner beobachtete, wie am Mittwoch gegen 23.15 Uhr an der Heretsrieder Straße in Affaltern, neben einem Gully eine Ölwanne stand. Zudem war der Gullydeckel mit Öl verschmiert. Es habe sich herausgestellt, dass ein Unbekannter Motoröl im Gully entsorgte, teilt die Polizei mit. Dieser Gully dient zur Oberflächenentwässerung, der Kanal mündet im angrenzenden Bach. Die vor Ort befindliche Feuerwehr konnte einen Eintrag ins Gewässer verhindern, indem sie das Öl abband.

Inwieweit ein Schaden an der Kanalisation entstand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Gersthofen fragt nun, wer am Mittwoch zwischen 22 und 23.15 Uhr eine verdächtige Person im Bereich der Heretsrieder Straße (Hausnummer 20 bis 24) gesehen habe? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

Themen folgen