vor 58 Min.

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin hat Folgen.

Vorfahrt missachtet: Am Samstag befuhr eine 52-Jährige gegen 14.50 Uhr mit ihrem Auto die Dorfstraße im Dinkelscherber Ortsteil Anried. An der Einmündung Dorfstraße/Ettelrieder Straße, in welcher „Vorfahrt gewähren“ gilt, übersah die Frau laut Polizeiangaben einen 19-jährigen Motorradfahrer, welcher gerade die Ettelrieder Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß, woraufhin der Kradfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er kam dann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus, das an der Unfallstelle ausgelaufene Öl wurde durch die Feuerwehren Anried und Dinkelscherben gebunden. (lig)

