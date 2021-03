12:12 Uhr

Motorradfahrer fährt in Zusmarshausen vor Schreck gegen eine Mauer

Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist eine Frau in Zusmarshausen leicht verletzt worden.

Ein Motorradfahrer wird in Zusmarshausen von einem anderen Fahrzeug überrascht und prallt gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wird seine Beifahrerin leicht verletzt.

Eine Frau ist am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einem Motorrad in Zusmarshausen verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Mann, der das Motorrad steuerte, auf der Straße Marktplatz nach links auf den Parkplatz einer Gaststätte ein. Hierbei überraschte ihn ein anderes Fahrzeug und er fuhr vor lauter Schreck seitlich gegen die Mauer der Einfahrt.

Laut Polizei wurde die Frau, die hinten drauf saß, beim Aufprall auf die Mauer an den Fingern und am Fuß leicht verletzt. Der Schaden an der Harley-Davidson wird auf 1500 Euro geschätzt. (kabe)

