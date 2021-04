Motorradfahrer kracht bei Kutzenhausen auf Traktor

Ein Motorradfahrer bemerkt einen Traktor bei Kutzenhausen zu spät und es kommt zum Unfall.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einen Traktor gekracht. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 61-jähriger Landwirt mit seinem Deutz-Traktor auf einem Feldweg zwischen der Bahnlinie bei Kutzenhausen und der B300. Vom Feldweg bog er auf Höhe der 90-Grad-Kurve nach links in die Ortsverbindungsstraße in Richtung Kutzenhausen ab.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer diese Straße in Richtung Wollishausen. Im Kurvenbereich nahm er den Traktorfahrer zwar wahr und leitete sofort eine Vollbremsung ein. Dennoch kollidierte er noch mit geringer Geschwindigkeit mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns.

Der leicht verletzte Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst ambulant erstversorgt. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. (kinp)