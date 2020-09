09:58 Uhr

Motorradfahrer kracht beim Überholen zwischen Horgau und Agawang gegen Auto

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad gegen ein Auto gekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein 21-Jähriger will mit seinem Motorrad ein Auto überholen. Das zieht plötzlich nach rechts und es kommt zur Kollision.

Ein 21-jähriger Motoradfahrer ist am Sonntagnachmittag beim Überholen auf der Kreisstraße A5 zwischen Horgau und Agawang mit seinem Fahrzeug gegen ein Auto gekracht. Laut Polizei setzte der junge Mann auf Höhe des Ziegelhauserhofes zum Überholen an. Währenddessen zog der Autofahrer mit seinem Wagen etwas nach rechts, was den Motorradfahrer offenbar erschrak.

Beim Unfall wurde niemand verletzt

Es kam zur Streifkollision zwischen Motorrad und Auto. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.Zeugen des Unfalles sollen sich bitte mit der Polizei Zusmarshausen in Verbindung setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

