vor 17 Min.

Motorradfahrer rollt bei Unfall in Altenmünster über Motorhaube

Bei einem Unfall in Altenmünster übersah eine 68-jährige Autofahrerin einen Motorradfahrer. Der stürzte über die Motorhaube des Autos auf die Straße.

Filmreife Szenen in Altenmünster: In der Straße "Am Steinriesel" wollte am Sonntag, 27. September, gegen 13.45 eine 68-jährige Autofahrerin auf die Staatsstraße 2027 einbiegen. Dabei sah sie jedoch einen 24-jährigen Motorradfahrer auf der Vorfahrtsstraße zu spät, sodass dieser mit dem einbiegenden Wagen zusammenstieß.

Der Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube des Autos auf den Boden. Dabei hatte er jedoch laut Polizei noch Glück und verletzte sich beim Sturz nicht. Allein ein Sachschaden von 5000 Euro entstand. (AZ)

