15:52 Uhr

Motorradfahrer stürzt nach Randsteinkontakt

Am Samstag befuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer die Dillinger Straße in Adelsried in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Rathauses streifte er trotz eher geringer Geschwindigkeit den Randstein und kam zu Fall.

Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer an der Schulter und wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. (jah)

Themen Folgen