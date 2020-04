12:20 Uhr

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Neusäß

Glück hatte ein 47-Jähriger bei einem Unfall in Neusäß. Der Motorradfahrer verletzte sich nur leicht. Was ihm geholfen hat.

Nur minimale Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Motorradfahrer nach einer unfreiwilligen Vollbremsung. Kurz vor der Abzweigung nach Neusäß-Westheim hatte ein 35-jähriger Autofahrer vor ihm vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, betätigte der Motorradfahrer, der die linke Fahrspur benutzte, die Vorderbremse. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte, während sein Motorrad nach links in die Abbiegespur, die nach Neusäß führt, rutschte und dort in das Fahrzeugheck einer 44-Jährigen, die an der roten Ampel stand krachte.

Der Motorradfahrer erlitt aufgrund seiner kompletten Schutzausrüstung nur minimale Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf zirka 13.000 Euro. (oli)

