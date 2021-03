Motorradfahrer wird bei Unfall in Horgau schwer verletzt 

Ein 18-jähriger Motorradfahrer will in Horgau zwei Autos überholen und bemerkt nicht, dass das erste Fahrzeug abbiegt. Er kracht frontal in die Fahrerseite.

Schwer verletzt musste ein Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber nach einem Unfall bei Horgau in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Der 18-Jährige hatte am Dienstag auf der Kreisstraße von Horgau in Richtung Bahnhof eine Verkehrssituation falsch eingeschätzt und war frontal gegen ein abbiegendes Auto gekracht.

Gegen 18.40 Uhr wollte der junge Mann , der nach Auskunft der Polizei erst seit wenigen Monaten seinen Führerschein hat, etwa 500 Meter hinter der dortigen Ampelanlage zwei Autos überholen. Dabei erkannte er jedoch nicht, dass diese so langsam fuhren, weil das vorausfahrende Auto, in dem eine 34-jährige Frau am Steuer saß, nach links abbiegen wollte.

Unfall in Horgau: Motorradfahrer wird über das Auto geschleudert

Genau in dem Moment, als die Fahrerin des Skodas abbog, setzte der 18-Jährige zum Überholen an. Er prallte frontal in die B-Säule der Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er über den Skoda geschleudert und kam erst auf der gegenüberliegenden Seite im Acker zum Liegen. Ein Rettungshubscharuber flog ihn schwerverletzt in die Uniklinik nach Augsburg. Auch die 34-Jährige und ihre zweijährige Tochter, die mit im Auto saß, kamen vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Fahrzeuges, das unmittelbar hinter dem Skoda der Frau fuhr, ebenfalls überholt wurde und den Unfall eigentlich beobachtet haben müsste. Die zuständige Inspektion in Zusmarshausen ist unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu erreichen. (thia)

