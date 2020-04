Motorsportler trauern um Kaspar Schuster

Plus Der MC Lech-Schmuttertal hat dem langjährigen Funktionär viel zu verdanken. Er veranstaltete auch Fahrradturniere an Schulen.

Der Motorsport Club Lech-Schmuttertal im ADAC trauert um seinen langjährigen zweiten Vorsitzenden, Kaspar Schuster, der vor wenigen Tagen nach schwerer Krankheit gestorben ist. Er war langjähriger Funktionär im Motorsport und daher vielen Menschen bekannt.

In den Jahren 1980 bis 1996 war Kaspar Schuster Motorradsportleiter beim AMC Gablingen. Er war schon in dieser Zeit bei großen Prädikats-Veranstaltungen und Offroad-Serien als Funktionär und Mitglied in der Arbeitsgruppe Motocross aktiv, damals noch unter dem Dachverband „OMK“.

Gefragt als Fachberater Supermoto

Im Jahr 1996 übernahm dann Kaspar Schuster mit Richard Miller die Leitung des MC Lech-Schmuttertal im ADAC. Als amtierender stellvertretender Vorsitzender im Meitinger Ortsclub war er auch als Fachberater Supermoto im ADAC Südbayern gefragt.

Gleichzeitig war der Verstorbene jahrzehntelang fester Bestandteil der deutschen Motorradsportszene und im gesamten Bundesgebiet bei Supermoto-Rennen als Sportkommissar tätig. Auf allen Offroadstrecken war er viel mehr als nur ein Funktionär, Kaspar Schuster war eine von allen geschätzte Persönlichkeit. Höhepunkt in seiner Motorsportgeschichte war die Organisation des großen Supercross München in der Olympiahalle.

Sportveranstaltungen und Oldtimertreffen

Kaspar Schuster und seine Frau Maria waren bei allen acht Events maßgeblich als Koordinatoren für die Sportwarte im Einsatz. Bei den eigenen Clubveranstaltungen des MC Lech-Schmuttertal war er stets aktiv zugange und so manche Veranstaltung und Oldtimertreffen wäre ohne seine tatkräftige Hilfe nicht so reibungslos verlaufen.

„Durch Vorbildlichkeit, humorvolle Kameradschaft und sein fröhliches Wesen konnte er die Vereinsmitglieder dazu bringen, den Verein mit ihrem freiwilligen Einsatz zu unterstützen“, erklärt Richard Miller. Als Vorstandsmitglied eines Ortsclubs des ADAC Südbayern bewarb und organisierte Schuster die Verkehrssicherheitsprogramme des ADAC, dazu zählen auch die Fahrradturniere. Tausende Kinder nahmen jedes Jahr an den ADAC-Fahrradturnieren, die er an den Schulen durchführte, teil. Als ADAC Fahrrad-Turnier-Instruktor besuchte er jährlich über 40 Schulen in Stadt und Landkreis Augsburg, um das Verkehrsprogramm vor Ort zu organisieren.

Ende Oktober 2019 feierte der MC Lech-Schmuttertal das 60. Vereinsjubiläum. In einem besonderen Rahmen fand der Festabend statt. Kaspar Schuster war dabei als aktives Mitglied des Vorstandes bei der Organisation federführend beteiligt. Bei der Jahreshauptversammlung des MC Lech-Schmuttertal Anfang März 2020, bei der er sein Amt als stellvertretender Vorsitzender aufgab, wurde er von der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Er hat die höchsten Auszeichnungen des ADAC erhalten

Für sein persönliches, unermüdliches Engagement, Fleiß, Fachwissen und Einsatz erhielt Kaspar Schuster im Jahr 2010 die ADAC-Ehrennadel Gold mit Brillanten und im letzten Dezember bei der Sportgala im Hotel Bayerischer Hof in München, die Ewald-Kroth Medaille Gold mit Kranz. Kaspar Schuster war somit Träger der beiden höchsten Auszeichnungen, die der ADAC Südbayern für seine Sportfunktionäre zu vergeben hat.

Ehrenamtliche Tätigkeiten bestimmten sein Leben. „Tief betroffen trauern wir um einen sehr guten Freund, dem wir viel zu verdanken haben“, dankt Richard Miller seinem Vorstandskollegen für dessen großes Wirken im Verein. (peh/Foto: Peter Heider)