Mountainbiken in Gersthofen

Naturfreunde öffnen den Park

Über 30 Grad, die Sonne scheint heiß über dem Naturfreunde-Bikepark in Gersthofen. „Wer kommt da schon zum Mountainbiken ins Ferienprogramm“, überlegen die Naturfreunde-Biketrainer Patrick und Axel Schimanski.

Doch pünktlich sind die kleinen Biker zwischen sechs und zehn Jahren in der ersten Gruppe am Start. „Wir wollen auf die große Rampe!“, rufen sie begeistert. Doch zunächst müssen sie bei Fahrtechnikübungen im schattigen Wald zeigen, was sie schon können.

Über Steine und Wurzeln, über sogenannte „North-Shore“-Elemente balancieren sie geschickt, sodass die beiden Trainer zum Schluss der zwei Stunden das Okay für die große Rampe geben. Die Kids springen über die Hügel, die Mütter schauen etwas besorgt, aber alles geht gut.

Der Naturfreunde-Bikepark im Vereinsgelände an der Westendstraße ist auch in den Ferien – allerdings nur für Mitglieder – geöffnet. Infos zum Bikepark unter www.naturfreunde.gersthofen.de. (AL)

