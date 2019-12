vor 60 Min.

Müllabfuhr ändert sich

Wegen der Feiertage

Während der Weihnachtsfeiertage und Neujahr kommt es zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr im Landkreis:

Die Tonnen, die montags dran sind, werden bereits am Samstag, 21. Dezember, geleert. Die Dienstagstour wird am Montag vorgefahren, Mittwoch wird auf Dienstag vorverlegt. Die Tour vom Donnerstag wird am Freitag, und die Tonnen von Freitag werden am Samstag nachgefahren.

In der ersten Woche des neuen Jahres verschiebt sich die Müllabfuhr wegen des Feiertags (Mitt-woch, 1. Januar) um einen Tag nach hinten. Die Müllmänner sind dann von Donnerstag bis Samstag unterwegs. Gleiches gilt für Dreikönig (6. Januar). Der Montag wird am Dienstag nachgefahren usw. Ab Montag, 13. Januar, gilt dann wieder der gewohnte Turnus.

Die Tourenpläne können bis auf eine Ausnahme ins neue Jahr übernommen werden. Der Gelbe Sack bzw. die Gelbe Tonne in Oberottmarshausen wird ab 2020 statt montags nun am Freitag in der ungeraden Kalenderwoche abgeholt bzw. geleert. Darauf weist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises in einer Mitteilung hin. (AL)

