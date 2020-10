vor 21 Min.

Müllcontainer in Hirblingen gerät in Brand

Einen brennenden Müllcontainer musste die Feuerwehr in Hirblingen löschen.

Die Feuerwehr musste in Hirblingen am Samstag ausrücken. Ursache war ein brennender Müllcontainer.

Der Brand eines Müllcontainers wurde der Polizei Gersthofen am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr gemeldet. Der Container stand in Hirblingen in einer Hofeinfahrt und war mit Dämmmaterial gefüllt.

Ursache des Brandes in Hirblingen ist noch nicht geklärt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er laut Polizei in Brand. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Hirblingen schnell gelöscht. Der Sachschaden am Container, bei dem lediglich die Lackierung in Mitleidenschaft gezogen wurde, beträgt circa 200 Euro. (lig)

