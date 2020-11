vor 16 Min.

Müllfahrzeug kommt auf dem Weg zum Engelshof von der Fahrbahn ab

In einem Waldstück in Richtung der Waldgaststätte Engelshof rutschte der Wagen rechts von dem Waldweg ab und touchierte eine Buche.

Ein Müllauto ist bei Gessertshausen in Richtung Engelshof unterwegs, rutscht vom Waldweg ab und touchiert einen Baum. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Müllfahrzeug ist am Dienstag plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Baum touchiert. Der dabei entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Bei dem Unfall nahe Gessertshausen entsteht ein Schaden von etwa 20.000 Euro

Das Entsorgungsfahrzeug war nach Auskunft der Polizei gegen 12.30 Uhr auf dem Weg von Gessertshausen in Richtung Oberschönenfeld unterwegs. In einem Waldstück in Richtung der Waldgaststätte Engelshof rutschte der Wagen dann rechts von dem Waldweg ab und touchierte eine Buche. An dem Müllfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (thia)

