vor 5 Min.

Müllsammlung bei heftigem Wind

Viele Abfälle am Rande der Straßen bei Herbertshofen

„Ich habe mich sehr gefreut, dass trotz der derzeitigen Wetterkapriolen zahlreiche Helfer gekommen sind, um in drei Gruppen aktiven Umweltschutz zu betreiben.“ So lautete das Fazit des Vorsitzenden der Freien Lechtaler Wählergemeinschaft (FLW) Stefan Müller am Ende der Müll- und Unratsammlung rund um Herbertshofen. Gesammelt wurde entlang der alten Bundesstraße 2 und an der Verbindungsstraße Richtung Biberbach. „Es zeigte sich heuer“, so Müller, „dass besonders viel Müll umweltunfreundlich weggeworfen wurde, der wegen der wechselhaften Wetterverhältnisse mit Sturm-wehen auf Feldern und Äckern liegen blieb.“

Von Flaschen und Dosen über Elektroartikel, Plastikverpackungen, Haushaltsabfälle bis zu Sonnenschutz reichte die Palette des gesammelten Mülls.

Trotz des windigen Wetters bereitete die Aktion allen Mitwirkenden viel Spaß. Fachgerecht sortiert wurde der Müll am Ende der Aktion entsorgt. (peh)

