Münchner verstößt in Diedorf gegen die Ausgangssperre

Gegen 23 Uhr gerät der Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Begründung für seine nächtliche Fahrt reicht der Polizei nicht aus.

Ein Münchner hat am Sonntag in Diedorf gegen die Ausgangssperre verstoßen. Der 41-Jährige war um 23 Uhr mit seinem Tesla in der Wellenburger Straße in eine Verkehrskontrolle geraten.

Bei der Kontrolle gab der Mann laut Polizei an, seine Eltern besucht zu haben, um einige Sachen abzuholen. Als die Beamten ihn auf die Ausgangssperre hinwiesen, gab er an, nicht daran gedacht zu haben. Da somit kein triftiger Grund vorlag, folgte eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (thia)