14.08.2019

Munteres Gewirr aus drei Sprachen

Jugendliche aus drei Ländern treffen sich in der französischen Diedorfer Partnerstadt

Schon seit Langem besuchen sich die Jugendgruppen der Partnergemeinden Diedorf und Bonchamp-lès-Laval/Frankreich im jährlichen Wechsel. Im letzten Sommer wurden zum ersten Mal tschechische Jugendliche aus Diedorfs zweiter Partnergemeinde Bernartice mit einbezogen und man verbrachte zusammen eine erlebnisreiche Woche in Diedorf. Damals wurde auch die Idee geboren, den trinationalen Jugendaustausch in Frankreich fortzusetzen.

Zunächst schien das etwas illusorisch in Anbetracht der großen Entfernung zwischen Bernartice und Bonchamp. Doch letztendlich hatten es die Vereinsvorstände in monatelanger Vorbereitungszeit geschafft, alle bürokratischen Hürden über drei Länder hinweg zu überwinden. Da die Bernarticer Gruppe den längsten Anreiseweg zurückzulegen hatte, machte sie in Diedorf einen Zwischenstopp, was auch die Gelegenheit bot, die Diedorfer Jugendlichen kennenzulernen. Gemeinsam ging die Fahrt weiter nach Bonchamp, wo ein umfangreiches Programm für die insgesamt 30 Teilnehmenden organisiert worden war. Nach den ersten Kennenlernspielen sorgten auch sportliche Aktivitäten in gemischten Gruppen dafür, dass die Schüchternheit schnell verflog und man sich näher kam. Ein Ausflug führte nach St. Denis du Maine sowie zu einer landestypischen Pferdezucht, des Weiteren wurden die weitläufigen Bonchamper Sportanlagen eifrig genutzt.

Wichtig ist den Partnerschaftsvereinen, dass bei den Treffen auch immer ein aktuelles Thema gemeinsam bearbeitet wird. In diesem Jahr sollten die Schulsysteme der drei Länder verglichen werden. Zum Auftakt wurde in Laval das Schulmuseum besucht, wo die Jugendlichen ausprobieren konnten, wie man mit Federhalter und Tintenfass schreibt. Ganz modern waren hingegen die Powerpoint-Präsentationen, mit denen in drei Sprachen die wichtigsten Aspekte des jeweiligen Bildungssystems vorgestellt wurden.

Zusätzlich berichteten Bonchamper Lehrer über das Berufsschulwesen und ihre Schulerfahrungen. Michel Ferron, Präsident des Europa-Hauses des Departments Mayenne, informierte über Austauschmöglichkeiten mit dem Erasmus-Plus-Programm. In Gruppenarbeit formulierten die Jugendlichen daraufhin aus, was ihrer Meinung nach wichtig und verbesserungswürdig sei, wie z. B. ein früh einsetzender Fremdsprachenunterricht. Abschließend wurden die zusammengefassten Ergebnisse den gastgebenden Familien sowie Bonchampern vorgestellt.

Beliebt waren auch Spieleabende mit Beteiligung der französischen Familien. Wie die Diedorfer Jugendbetreuer Benedikt Keitel und Johannes Christopher übereinstimmend feststellen, seien dabei die befürchteten Sprachbarrieren besser als erwartet bewältigt worden. Mit einem munteren Sprachgewirr aus Deutsch, Tschechisch, Französisch und auch Englisch habe man sich ganz gut verständigen können und man habe auch viele neue Vokabeln gelernt. Auf jeden Fall haben die Jugendlichen von dem Aufenthalt sehr profitiert und mehr von Land und Leuten erfahren als bei einem rein touristischen Aufenthalt. Und wenn man bedenkt, dass noch vor 30 Jahren, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, ein derartiger Austausch undenkbar gewesen wäre, wisse man dieses gelungene europäische Treffen umso mehr zu schätzen.

Zu der Frage, ob man sich vorstellen könne, den trinationalen Jugendaustausch im nächsten Jahr in der nur 800 Einwohner zählenden Gemeinde Bernartice fortzusetzen, hatte der neu gewählte Bernarticer Bürgermeister Ale Chromík bei der Abfahrt aus Diedorf eine klare Ansage: „Vergesst nicht, die Wanderschuhe einzupacken, wenn ihr nächstes Jahr zu uns kommt.“ (chin)

