vor 33 Min.

Museum Oberschönenfeld: Das bietet ein Besuch per Mausklick

Das Museum Oberschönenfeld präsentiert seine Dauerausstellung „Tradition und Umbruch“ in Corona-Zeiten als Online-Film. Wo die Beiträge zu sehen sind.

Von Gerald Lindner

Die „SchwabenKulTour“ hat begonnen: eine digitale Reise zu den kulturellen Erlebnisorten des Bezirks Schwaben. Eine sechsteilige Videoreihe, die online zwischen dem 12. und 28. April veröffentlicht wird, nimmt Kulturinteressierte mit.

So erhalten die Zuschauer Einblicke hinter die Kulissen von Sonderausstellungen, zum Wandel unserer Lebenswelten, von Dauerausstellungen oder gehen auf eine Reise in die Welt der Tracht und Volksmusik. „Jetzt, wo die Menschen unsere Kultureinrichtungen gerade nicht besuchen können, bringen wir unsere Erlebnisse zu ihnen nach Hause, via Social Media“, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer.

In den Social-Media-Kanälen des Bezirks Schwaben

Die Beiträge sind auf den Social-Media-Kanälen des Bezirks zu sehen, und zwar auf Facebook, Instagram und YouTube, sowie auf der Homepage des Bezirks Schwaben und der Kultureinrichtungen.

Das Museum Oberschönenfeld beispielsweise zeigt im ersten Film Ausstellungsstücke aus der Dauerausstellung „Tradition und Umbruch“. Geboten wird ein Einblick in den kulturhistorischen Wandel von Alltagsgegenständen, die in Zeiten der Pandemie besondere Aufmerksamkeit haben. Dorothee Pesch vom Museumsteam erinnert an eine Zeit, als es noch keine WCs gab und noch kein Toilettenpapier existierte, das gehortet werden konnte.

Kühlschränke setzen sich erst in den 50er- und 60er-Jahren durch

Denn bevor in den 50er- bis 690er-Jahren Wassertoiletten Verbreitung fanden, wurde nach dem „Geschäft“ Zeitungspapier oder Altpapier verwendet. Und auch heute alltägliche Geräte wie ein Kühlschrank oder ein Elektroherd setzten sich erst in den 50er- und 60er-Jahren durch.

Ab Freitag, 24. April, geht das Museum in einem Film auf die Sonderausstellung „Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen“ ein, die eigentlich am 29. März hätte eröffnet werden sollen. Hier stehen Tiere und unsere ambivalente Beziehung zu ihnen im Fokus.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen