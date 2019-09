26.09.2019

Museum erhält ein neues Vorzeigestück

Gersthofer Lütgendorf-Ballon bekommt neue Hülle

Die große Rekonstruktion des „Lütgendorf-Ballons“ in Originalgröße über vier Stockwerke ist das zentrale Ausstellungsstück des Ballonmuseums Gersthofen. Nach 15 Jahren wird der Ballon vom Montag, 30. September, bis zum Mittwoch, 2. Oktober, in einer spektakulären und aufwendigen Aktion ausgetauscht und durch ein neues Exemplar ersetzt. Während dieser Zeit bleibt das Museum für Besucher geschlossen. Der Ballon wird danach in frischen Farben um so mehr ein Anziehungspunkt des Hauses sein. Von Augsburg aus versuchte Joseph Maximilian Freiherr von Lütgendorf einen Start mit einem Gasballon im Jahr 1786, drei Jahre nach dem Aufstieg des Ballons der Brüder Montgolfier in Frankreich. Lütgendorfs Start scheiterte grandios vor den Augen von zehntausend Besuchern. Die Presse taufte den Ballon „Erdlieb“.

Das Ballonmuseum Gersthofen war das erste Ballonmuseum der Welt, und ist immer noch das Größte der europäischen Museen, die sich ausschließlich der Geschichte der Ballonfahrt widmen. Es zählt zu den wenigen Museen, das von der internationalen Luftfahrtorganisation FAI in Lausanne empfohlen wird und steht in einer äußerst erlesenen Reihe mit dem Deutschen Museum München und dem Zeppelinmuseum Friedrichshafen. Auf vier Ebenen lernt der Besucher hier, wie der Mensch an den Himmel kam, erfährt von Rekorden, aber auch Unglücken oder von kühnen wissenschaftlichen Unternehmungen wie dem ersten Aufstieg August Piccards in die Stratosphäre von Augsburg aus. Zahlreiche Originale, aber auch interaktive, teilweise begehbare Modelle bringen den großen und kleinen Besuchern die Geschichte der Ballonfahrt lebendig nahe. (AL)

