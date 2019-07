00:32 Uhr

Musical mit Überraschungsgast

Premiere von „Franz von Assisi“ in der Diedorfer Kirche

Von Inge Christopher

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe Kunst-Kultur-Kirche hatte die katholische Pfarrei Herz Mariä zur Nacht des Feuers eingeladen. Dieses besondere Fest zur Sommersonnenwende und zu Ehren Johannes des Täufers, das in der Zeit um den 24. Juni gefeiert wird, hat sich im Laufe der Jahre zu einer schönen Tradition entwickelt. Ein warmer Sommerabend ohne ein Wölkchen am Himmel, ein motiviertes Vorbereitungsteam sowie ein gut abgestimmtes Programm sorgten dafür, dass sich die Besucher rundum wohlfühlen konnten.

Den Auftakt des Abends bildete im wahrsten Sinne des Wortes die Premiere des Musicals „Franz von Assisi“ in der Fassung von Robert Haas. Wie Pfarrhelferin Elisabeth Wiedemann – die auch die begleitende Musikgruppe und den Kinderchor leitete – erläuterte, war das Stück in Teilabschnitten eingeübt worden: „Wir haben nur zwei durchgängige Proben mit allen Darstellern gehabt und wir sind jetzt schon sehr gespannt, wie es laufen wird.“ Man konnte richtig spüren, wie die Zuhörerschaft im angenehm kühlen Kirchenrund zur Ruhe kam und dem Stück aufmerksam folgte. In einer lockeren Szenenfolge wurden die verschiedenen Lebensstationen des Heiligen dargestellt. Von seiner Jugendzeit als „Partykönig“ über sein Berufungserlebnis in Kriegszeiten und sein segensreiches Wirken bis zu seinem Tod wurde der Bogen gespannt. Bei den Kehrversen der Lieder konnte das Publikum mitsingen und nahm somit aktiv am Musical teil.

Pfarrer Hans Fischer sprach die Wortpassagen zwischen den Szenen. Hauptdarstellerin Marlene Salanga als Franz füllte ihre Rolle bestens aus, auch die liebevoll kostümierten Kinder der Tagesstätte waren ebenso wie die weiteren Akteure mit Feuereifer dabei. Für wirklich verblüffte Gesichter hatten die im Programm genannten „Überraschungsspieler“ gesorgt. Es dürfte nämlich nicht so oft vorkommen, dass der evangelische Pfarrer Alan Büching in der katholischen Kirche als Papst mit Gefolge auftritt. Das geht eben nur bei gut nachbarschaftlichen Beziehungen. Das Publikum bedankte sich bei den Darstellern und den Musizierenden mit stürmischem Applaus für die gelungene Premiere. Die Spenden werden für das von Franziskanerinnen geleitete Rio-Projekt für Straßenkinder verwendet. Auf dem Marienplatz vor der Kirche konnte man sich bei einem Imbiss und Getränken stärken, bevor Pfarrer Hans Fischer das Johannisfeuer feierlich eröffnete. Die Kinder durften je ein Scheit Holz in die Feuerschale legen und konnten beobachten, wie aus Holz Licht und Wärme werden. Die Möglichkeit, am Feuer ein Stockbrot zu braten, wurde eifrig genutzt. Während es langsam dämmerte, unterhielt die Band Slokit light (Gabi Schlund, Michael Brozat, Alan Büching) die Zuhörer mit ansprechenden Folkmelodien.

Ein Glanzlicht zum Abschluss des Abends bildete die Feuershow der Gruppe Lumina Moringa. Mit eindrucksvollen Choreografien und Jonglagen mit brennenden Keulen und Kugeln wurde die Nacht erhellt.

