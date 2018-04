08:00 Uhr

Musik und Neuigkeiten im Mühlenmuseum

Das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten startet in die neue Saison. Leiterin Claudia Drachsler-Praßler kündigt für 2018 einige Attraktionen an

Von Claus Braun

Was im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten in diesem Jahr geboten ist und welche Neuerungen es gibt – all das erfuhren die Gäste bei der Saisoneröffnung.

Museumsleiterin Claudia Drachsler-Praßler stellte das Mühlenprogramm 2018 vor. Sie erklärte, dass das Museum längst ein Haus für alle Generationen geworden sei. Die Mühle samt dem angrenzenden Mühlengarten mit seinen nachwachsenden Rohstoffen sei ein idealer Lernort geworden. Stolz verkündete sie, dass der Mühlenweg, der im Jahr 1999 angelegt wurde, mit acht Infotafeln neu beschildert wird. Zudem wird im Klosterinnenhof eine Informationstafel errichtet, die „Spaziergänge um das Kloster Thierhaupten“ aufzeigt. Neben dem Mühlenweg laden hier „Der Weiherweg“ und eine Route zum Kreuzberg zum Wandern ein. Besonders dankte Claudia Drachsler-Praßler ihrem Mühlenteam, hervorgehoben Hermann Scheicher, der sich seit zehn Jahren täglich um das Wasserrad, das Getriebe und das stete Reinigen der Rechen kümmert.

Den Auftakt der Veranstaltung gestaltete Theodor Kuch aus Augsburg, der als Kind von 1944 bis 1946 bei seinem Onkel Ambros Meir sen. direkt neben der ehemaligen Reitermühle untergebracht war. Seine Erinnerungen und Bilder aus seiner Kindheit an die Zeit in Thierhaupten haben ihn nie losgelassen und so hat er ein eindrucksvolles Gedicht verfasst, mit dem er die Gäste in seinen Bann zog.

Heinz Liebert, der Stellvertreter von Landrat Martin Sailer, über-brachte die Grüße aus dem Augs-burger Landratsamt. Er sah den „Besuchermagnet Klostermühlen-museum“ als herausragenden Mosaikstein eines Kulturbildes in Thier-haupten, was freilich vom ehemali-gen Kloster dominiert wird.

Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger freute sich über die große Zahl der erschienenen Mühlenfreunde und bezeichnete den Abend als einen „großen Tag“ für den Ort, der sehr durch seine erleb-baren Mühlen geprägt ist.

Gespannt lauschten abschlie-ßend die Gäste dem Vortrag von Hans-Georg Walzer, dem Vorsitzenden des Bayerischen Landesverbandes für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Er berichtete über die Bestrebungen eine europäische Kul-turstraße der Mühlen, eine „Via Molina“ zu gründen. „Straßen und Wege sind längst keine reinen Transportwege mehr, sie sind auch zu Hauptadern des Tourismus geworden, die entsprechend ver-marktet werden“, so Walzer. In sei-nen Ausführungen wurde deutlich, dass noch ein weiter, schwieriger Weg mit vielen bürokratischen Hürden zu überwinden ist, bis eine Zertifizierung durch den Europarat erfolgen kann. Ein möglicher Streckenverlauf ist bis dato ebenfalls noch völlig offen, wie die Frage, ob dann auch Thierhaupten an der „Via Molina“ liegen wird.

Bereichert wurde der Eröffnungsabend in der Mühle musikalisch durch das Hackbrett-Ensemble unter der Leitung von Andrea Kratzer aus Günzburg sowie der elf-jährigen Sophia Slickers, die schon mehrere Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewinnen konnte. Auf ihrer Geige spielte Sie das Stück „Czardas“ von Vittorio Monti und wurde mit begeisterten Applaus belohnt.

