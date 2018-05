vor 43 Min.

Musik und Theater bei „Open Stage“

Am 9. Juni gibt es eine Neuauflage im Begegnungszentrum Diez in Diedorf

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Schlag auf Schlag konnten beim Kulturabend in der Begegnungsstätte Diez in Diedorf im vergangenen Jahr Angebote angekündigt werden. Noch heute schwärmen die Initiatoren Veronika Thum-Köglowitz und Martin Paul Kalibbala von diesem Abend und erinnern sich an die junge Opernsängerin Nadine Süßmacher, Gewinnerin von „Jugend musiziert“, die damals spontan zur großen Freude und Überraschung aller die Arie „L’Amour“ aus Georges Bizets Oper „Carmen“ vorgetragen hatte.

Diesen großen Erfolg will das Team des Diez in Zusammenarbeit mit dem Jugendforum unter Leitung von Xenia Ullrich dieses Jahr wiederholen. „Open Stage“ heißt es am Samstag, den 9. Juni, um 18 Uhr somit wieder in den Räumen und im Innenhof der Diedorfer Begegnungsstätte.

Schon der Auftakt wird spektakulär: Ein Teil der Jugendlichen aus dem Eukitea Theaterclub Ü16 unter der Spielleitung von Sarah Hieber bietet das Kurzstück „Let The Fish Eat Your Flesh“ nach einer wahren Geschichte einer jungen Frau aus Syrien. Gedacht ist es dieses Stück, im Innenhof aufzuführen, da das Stück als Straßentheater konzipiert ist und etwas mehr Platz braucht, als die Bühne im Haus bietet. Somit ist also schönes Wetter dringend erwünscht für diesen Abend. „Wir haben extra einen Sommerabend gewählt, um den Hof mitbespielen zu können“, hoffen die Initiatoren Thum-Köglowitz, Kalibbala und Ullrich auf einen lauen und vor allem trockenen Festabend.

Angesprochen mitzumachen, aber auch einfach zu kommen, sich zu amüsieren und neue Leute zu treffen, sind alle Diedorfer Bürger. Ob Breakdance, Ballett, Operngesang oder Lesung, alles ist willkommen, setzen die Initiatoren wieder auf ein buntes Programm. Geboten wird den Künstlern dafür eine Bühne mit professioneller Licht- und Tontechnik. Xenia Ullrich hat bereits mit dem Schmuttertal-Gymnasium und der Mittelschule Diedorf Kontakt aufgenommen, um Orchester, Chor oder Theatergruppen anzusprechen mitzumachen. Aber auch jeder einzelne Bürger, der sich gerne einmal auf eine öffentliche Bühne wagen und Kontakt mit dem Publikum aufnehmen möchte, ist herzlich willkommen. „Diedorf ist eine äußerst kreative Gemeinde mit vielen Künstlern“, hofft auch Kalibbala auf eine hohe Mitmachbereitschaft. Bereits hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird ein Teilnehmer, der schon im letzten Jahr für Furore sorgte.

„Das könnte ein ,Dauerbrenner‘ werden und wird als Überraschung noch nicht verraten“, lacht Thum-Köglowitz. Selbstverständlich ist auch wieder für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt.