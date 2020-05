vor 50 Min.

Musik von Frauen nicht „nur“ für Frauen

Lauterbacher Dreigesang und Klarischnättra veröffentlichen ihre neue CD

Sie sind sehr stolz auf ihre CD „Lauter Schnättra“ – mehr als zwei Jahre arbeiteten der Lauterbacher Dreigesang und die Klarischnättra an ihrem musikalischen Werk. Humorvolle Lieder im Dialekt wie „Gschupfte Nudla“, „Scho wieder isch a Liadle gsonga“ oder „Was denkst denn?“ lassen den Hörer immer wieder schmunzeln.

Die CD ist ein originales schwäbisches Kulturprodukt geworden. Bekannte Volkslieder wie „Alle Vögel sind schon da“ oder „Horch, was kommt von draußen rein“ erstrahlen durch neue Arrangements im Zusammenhang von Gesang und Klarinettenmusik in neuem Glanz. Dazwischen erklingen auch bekannte Instrumentalstücke, beispielsweise der „Radetzky-Marsch“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“. Diese Mischung aus melancholischen, fröhlichen und humorvollen Liedern und Musikstücken macht die CD zu einer abwechslungsreichen Einheit. „Eine echte Seelennahrung in schwieriger Zeit“, findet Helmut Sauter aus Lauterbach. Die Rückmeldungen zu den bisher verkauften Exemplaren sprechen für sich. Auch Rosi Gumpp aus Ellgau stellt begeistert fest:

„Die Abwechslung von Vokal- und Instrumentalmusik, aber auch die Verbindung von beidem ist großartig und macht das Zuhören richtig spannend.“ Die Künstlerinnen von „Lauter Schnättra“ wünschen sich, dass die Hörer sich von der Musik berühren lassen. So wie Karin Thomas aus Lauingen, die während einer Autofahrt die CD hörte: „Euer Gesang und die Musik hat sich dermaßen mit der blühenden Landschaft verschmolzen, dass ich ganz eintauchen konnte. Ich fühlte mich hinterher entspannt und entschleunigt.“ (rogu)

Erhältlich ist die CD bei den Musikerinnen persönlich, online unter www.musikverein-binswangen.de sowie unter anderem an den folgenden Verkaufsstellen: Dorfladen Lauterbach, Biohofladen Hausmann in Ehingen, Buchhandlung Eser in Meitingen, Lotto Toto Eisele in Buttenwiesen, Landgasthof Josef Stark in Gottmannshofen, Schreibwaren Gerblinger in Wertingen, Fernseh Mordstein in Binswangen, Schreibwaren und Bücher Roch in Höchstädt.