Musik würdigt große Taten der Menschen

Die Stadtkapelle Neusäß gibt sich für ihr Frühlingskonzert ein besonderes Motto

Ein besonderes Motto haben sich die Musiker der Stadtkapelle Neusäß für ihr Frühjahrskonzert ausgesucht. Sie stellen Werke ins Zentrum, die beschreiben, welche großen Dinge durch Menschen vollbracht wurden. Für das Konzert am Samstag, 6. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Menschen haben im Lauf der Geschichte außergewöhnliche Dinge vollbracht. Aus religiöser Motivation entstanden monumentale Bauwerke, wie die Pyramiden in Ägypten und Südamerika, die Hagia Sophia in Istanbul oder der Petersdom in Rom. Bereits im Jahr 776 vor Christus maßen sie sich für Ruhm und Ehre bei den Olympischen Spielen. Der Drang nach Bildung und Wissen versetzte Menschen in die Lage, Atome zu spalten und den genetischen Code zu entschlüsseln.

Einige Beweggründe stellen die Musiker der Stadtkapelle Neusäß dar. Für Ruhm und Ehre erklingt „Flame and Glory“ von Jan Van der Roost, zum Thema Forschung und Bildung steht das Werk „Ross Roy“ von Jacob de Haan auf dem Programm, und mit „Fate of the Gods“ von Steven Reineke nähert man sich der nordischen Mythologie. Gäste sind die Gruppe Accordimento sowie die Kolpingkapelle Göggingen.

Für das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Neusäß am Samstag, 6. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal zwei Freikarten.

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 4. April, eine mit vollständiger Anschrift versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns ein Ereignis, das 776 vor Christus stattfand. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis zwischen zwölf und sechs Euro gibt es im Vorverkauf an der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

