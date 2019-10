vor 54 Min.

Musikalisches über Generationen

Bei diesem Konzert sind die Erlinger Musikanten dabei

Das Seniorenbüro Meitingen veranstaltet ein Konzert der besonderen Art, in dem es musikalisch über Generationen geht. Es findet am Freitag, 15. November, im Meitinger Bürgersaal in der Schloßstraße 4 statt. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr.

Zunächst spielt der Musikverein Erlingen, in dem vom Kindergartenkind bis zum Rentner Musikanten Freude an der Musik haben. Unter der Leitung von Markus Klaus spielt die Kapelle Märsche, Walzer und Polkas.

Anschließend wird das Donauwörther Salonorchester zu hören sein, das eine generationenübergreifende Laienbesetzung hat. Gespielt werden unterschiedlichste Musikrichtungen aus verschiedenen Zeitepochen. Der Orchesterleiter Gerhard Martin führt durch das bunte Programm musikalischer Evergreens. (AL)

Die Tickets kosten acht Euros im Vorverkauf. Sie sind bei Renates Truhe, in der Buchhandlung Eser und im Seniorenbüro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten neun Euros.

