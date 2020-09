vor 42 Min.

Musikkabarett und Jazz auf der Bühne in Stadtbergen

Das perfekte Duo: Gitarrist Martin Schmid aus Dinkelscherben und der Österreicher Stefan Leonhardsberger spielen ihr Programm "Da Billie Jean is ned mei Bua" in der Sporthalle in Stadtbergen.

Wer Lust auf Live-Veranstaltungen hat, wird am 16. und im 17. September in Stadtbergen fündig. Welche Künstler dort auftreten.

Von Jana Tallevi

Live-Jazz und Musikkabarett auf der Bühne und mit Publikum gibt es in den kommenden Tagen im Bürgersaal Stadtbergen. Bereits am heutigen Donnerstagabend, 17. September, steht das Alexandrina Simeon Quintett auf der Bühne und hat Benny Brown mit dem Programm „Ocean Tales“ zu Gast. Alexandrina Simeon ist zwischen Bulgarien und Deutschland zu Hause. Geboren in Varna am Schwarzen Meer, lebt die Sängerin und Komponistin seit vielen Jahren in Augsburg.

Alexandrina Simeon ist am Donnerstag, 17. September, mit ihrem Quintett im Bürgersaal Stadtbergen zu Gast. Bild: R. Plomer

Im Jazz hat sie ihre Musik gefunden, deren Offenheit und Durchlässigkeit ein fruchtbarer Boden für ihre kulturellen Wurzeln sind. Die Zuhörer treffen auf die bulgarische Sprache, auf uralte Melodien und Rhythmen des musikalischen Erbes am östlichen Rand Europas, das sich mit westeuropäischem Jazz kunstvoll vermischt und mit dem brillanten Gastspiel von Benny Brown aus Hamburg komplettiert wird. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Ein österreichischer Stammgast spielt am Freitag in Stadtbergen

Fast schon ein Stammgast in Stadtbergen ist der Österreicher Stefan Leonhardsberger. Gemeinsam mit Martin Schmid von der Presley Family bietet er unter dem Titel „Da Billi Jean is ned mei Bua...“ einen Liederabend der ganz besonderen Art am Freitag, 18. September, um 20 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen. Mal als Dialektfassung, mal mit verändertem Text: Die Interpretationen von Weltklassikern von David Bowie bis Michael Jackson gerät mal hochkomisch, mal nachdenklich, mal mitreißend wie ein Rockkonzert – und lässt sich auf jeden Fall in keine Schublade sperren.

Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es noch im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438100. Karten gibt es auch an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen/AZ-Kartenservice sowie hier.

