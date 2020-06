vor 33 Min.

Musikschule: Online bleibt Thema

Musikschulleiter Achim Binanzer erklärt, wie die Zeit der Schließung lief

Muss die Musikschule Neusäß vor allem in technischen Dingen moderner werden – oder ist das Ganze nur eine rein politische Debatte? In diese Richtung lief jetzt eine Diskussion im zuständigen Kulturausschuss der Stadt. Hintergrund war die von FW-Stadtrat Bernhard Hannemann bereits vor einigen Wochen geäußerte und jetzt von seinem Fraktionskollegen Stefan Sommer wiederholte Anmerkung, dass es bei der Musikschule Neusäß während der coronabedingten Schließung keinen Online-Unterricht gegeben habe. Andere Musikschulen hätten das so angeboten.

Nun war Musikschulleiter Achim Binanzer in den Ausschuss gekommen. Er erläuterte, dass die Musikschule ab Mitte März sieben Wochen lang geschlossen bleiben musste – in dieser Zeit fand weder Unterricht statt, noch wurde den Eltern das entsprechende Schulgeld abgebucht. „Wir sind schließlich nicht systemrelevant“, so Binanzer in einer realistischen Einschätzung. Viele Eltern seien in dieser Zeit froh gewesen, nicht auch noch mit technischen Details eines Online-Musikunterrichts belastet zu werden. „Musik lebt von der Gemeinschaft“, so der Musikschulleiter, der darüber hinaus auf die technischen und datenschutzrechtlichen Probleme eines solchen Online-Unterrichts hinwies. Zudem habe er sich bei anderen Musikschulen erkundigt: So reibungslos gelaufen und von allen akzeptiert worden sei die Unterrichtsmethode nicht, so seine Einschätzung.

Zudem, so Bürgermeister Richard Greiner, sei die einzige Elternbeschwerde in dieser Zeit just von der Ehefrau von Hannemann gekommen. Auch das müsse so eingeordnet werden, so Greiner. Ein Hinweis, der nichts zur Sache tue, fand Stefan Sommer. Er regte an, die nächsten Monate zu nutzen, sich mit möglichen Unterrichtsmethoden zu befassen, die den Präsenzunterricht ergänzen oder im Extremfall auch ersetzen könnten. (jah)

