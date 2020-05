00:32 Uhr

Musikschule unterrichtet nicht online

Warum war das nicht möglich?

Kaum mussten Mitte März die Musikschulen wegen der Corona-Krise schließen, waren es vor allem die privaten Musiklehrer, die schnell reagierten. Sie boten ihren Schülern Unterricht per Laptop und Videokonferenz an. Musikschulen im Landkreis zogen nach, etwa Zusmarshausen-Horgau oder Diedorf.

In Neusäß gab es dieses Angebot nicht. FW-Stadtrat Bernhard Hannemann wollte jetzt auf der Sitzung des Gremiums wissen, warum. Einen generellen Grund habe es da nicht gegeben, so Bürgermeister Richard Greiner. „Das waren wohl eher technische Gründe“, sagte er. Die hätten mal aufseiten der Schüler, dann wieder aufseiten der Lehrkräfte gelegen. Inzwischen ist der Einzelunterricht in der Musikschule wieder möglich. Ensemble-Unterricht gibt es aber in Neusäß weiterhin noch nicht. (jah)

