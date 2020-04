vor 53 Min.

Musiksommer fällt heuer aus

Auch das Jugendhaus Stereoton beteiligte sich in den vergangenen Jahren am Neusässer Musiksommer.

Stadt Neusäß sagt Festival ab. Betroffen ist auch ein Wettbewerb

Von Gerald Lindner

Es wäre die wohl größte Kulturveranstaltung dieses Jahres in Neusäß geworden. Doch draus wird nun nichts. In Anbetracht der gravierenden Bedrohung durch das Coronavirus sagte nun Bürgermeister Richard Greiner auch die beliebten Sommerklänge des Neusässer Musiksommers Anfang Juli ab.

„Das ist umso bedauerlicher, als hier vorrangig Musiker aus der Region an verschiedensten Orten der Stadt Neusäß auftraten“, so Kulturbüroleiterin Anneli Bronner. Die Bandbreite reichte vom Schloss Hammel bis zu Olli Marschalls Gartenatelier, den gefragten Konzerten des Kammerorchesters am Teich, der Stadtkapelle am Steppacher Dreieck und des Neusässer Stargeigers Sandro Roy in der Stadthalle.

Anneli Bronner gibt in diesem Zusammenhang eine weitere Absage bekannt: „Auch der Neusässer Jugend-Musikwettbewerb – ein essenzieller Bestandteil des Musiksommers mit seinem Preisträgerkonzert – fällt dem Virus zum Opfer.“ Die Sing- und Musikschule Neusäß, deren Aufgabe die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Neusäß vertreten durch Sabine Süß in den vergangenen Jahren war, ist derzeit – wie alle Schulen in Bayern – geschlossen.

Private Lehrer und Lehrerinnen könnten ihren Unterricht derzeit lediglich online anbieten. „Eine adäquate Vorbereitung auf einen Wettbewerb ist dadurch weder für Schüler der Sing- und Musikschule, noch für Schüler privater Lehrer möglich“, so Anneli Bronner weiter. Daher müsse die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr ebenfalls entfallen. Sie ist sich sicher: „Die nächsten Konzerte erklingen so bestimmt wie der nächste Musiksommer.“

