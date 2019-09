vor 3 Min.

Musikverein Gessertshausen bläst keine Trübsal

Seit 1984 hat es so manch prekäre Situation gegeben. Rechtzeitig kam mit einem neuen Konzept die Wende

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Seit 35 Jahren gibt es in Gessertshausen Musik eine stets gute Gemeinschaft. Grund genug für den Musikverein, aus diesem Anlass ein zweitägiges Fest zu feiern. Bei dem Festakt kamen neben Bürgermeister Jürgen Mögele auch die Vorsitzende des ASM Bezirk 15, Angela Ehinger, die befreundeten Feuerwehren aus Springe bei Hannover und 180 weitere Besucher.

In der voll besetzten Feuerwehrhalle blickte Vorsitzende Lukas Lederle zunächst auf die Entstehung des Musikvereins zurück. Neun Interessierte hatten sich im Dezember 1984 in der Bahnhofswirtschaft in Gessertshausen zusammengefunden, um die Blasmusik Gessertshausen zu gründen. Die Kapelle wuchs unter dem damaligen Vorsitzenden Ruth Berchtenbreiter stetig, und neben gut besuchten Konzerten boten die Musiker auch beliebte Waldfeste im Schimpflewald in den Jahren rund um die Jahrtausendwende.

Aufgrund der schrumpfenden Musikerzahl konnten diese Aktionen schließlich nicht mehr angeboten werden. Die Lage des Vereins wurde prekär, und gerade in dieser schwierigen Phase übernahmen zunächst Martin Maier, später Claudia Kunz, mit viel Idealismus das Amt des Vorsitzenden mit viel Engagement. 17 Jahre lang führte Claudia Kunz den Musikverein voller Idealismus durch alle Höhen und Tiefen. Schritt für Schritt baute sie mit ihrem Team eine neue Kapelle auf, indem sie intensive Nachwuchswerbung betrieb.

Aus der Musikalischen Früherziehung und dem Instrumentalunterricht entwickelte sich eine Jugendkapelle, die 2005 ihren ersten größeren Auftritt auf dem Adventsmarkt hatte. „Die Kapelle wuchs kontinuierlich zu dem verrückten Haufen, der heute vor Ihnen sitzt“, erklärte Lederle launig. Dabei war ihm durchaus bewusst, dass der Musikverein Gessertshausen auch in der Zukunft nicht immun sein wird gegen Krisen.

„Die immer noch sehr dünne Besetzung auf vielen Instrumenten kann innerhalb kürzester Zeit dazu führen, dass wir nicht mehr spielfähig sind“, erklärte er. Der hohe Anteil der, mit einem Altersdurchschnitt von 23 Jahren, sehr jungen Kapelle, spricht zwar einerseits für die Zukunft, die Lebensumstände junger Menschen ändern sich aber öfters, sodass immer wieder Musiker aufhören.

Doch beim Jubiläumsfest sollte nicht Trübsal geblasen werden. Die Festrede hielt anschließend der örtliche Pfarrgemeinderatsvorsitzende Armin Hartmuth, da die Musikkapelle insbesondere durch die Umrahmung von Gottesdiensten und des Pfarrfests einen engen Bezug zur Kirche hat. Hartmuth nahm anhand der einzelnen Buchstaben des Wortes Musik Bezug auf die Musikanten und hob dabei ihre Motivation, Unterhaltung, Sympathie, Identifikation und Kultur hervor.

Nach der Ehrung zahlreicher Mitglieder feierte man mit den Gästen bei einem Stimmungsabend mit dem Musikverein Aretsried bis spät in die Nacht. Ein Weckruf ließ die Gessertshauser bereits um 6 Uhr wieder wach werden. Der Musikverein Gessertshausen zog mit Marschmusik durch den Ort und machte bei den ehemaligen Vorsitzenden Station, um sie abzuholen.

Gemeinsam marschierte man mit Fahnen zum Festgottesdienst in die Kirche, bevor es zum gemütlichen Frühschoppen ins Feuerwehrhaus ging. Den Festabschluss bildete um 12 Uhr der Auftritt von zwei Flötenschülerinnen und der Musikalischen Früherziehung.

Themen Folgen