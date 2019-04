vor 49 Min.

Musikverein zeigt sein ganzes Können

Vielseitiges Konzert in der Staudenlandhalle

Alle Musikliebhaber dürfen sich auf einen wohlklingenden Frühlingsbeginn freuen. Am Sonntag, 5. Mai, veranstaltet der Musikverein Fischach sein alljährliches Frühjahrskonzert in der Staudenlandhalle.

Da der Verein sehr viel Wert auf seine Jugendarbeit legt, erwartet die Besucher neben dem großen Blasorchester unter der Leitung von Bob Sibich ebenfalls eine bunt gemischte Darbietung der Schüler- und Jugendkapelle. Diese stehen seit Anfang dieses Jahres unter neuer Leitung und werden nun von Alina Leutenmayr (Schülerkapelle) und Christoph Egge (Jugendkapelle) dirigiert.

Mit Liedern wie „Mission Impossible“ oder auch „Eye of the Tiger“ wollen die jungen Musiker zeigen, was in ihnen steckt, und die Besucher mit ihrer Liebe zur Musik begeistern. Anschließend erwartet die Zuhörer ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm des großen Blasorchesters.

So versuchen sie die Besucher zuerst mit ihrem Stück „Jungle Book“ in die Welt von Mogli, Balu und Co. zu entführen, um sie kurz darauf auf die Reise mit „Captain Jack Sparrow“ aus Fluch der Karibik zu schicken. Beginn des unterhaltsamen Frühlingsabends in der Staudenlandhalle ist um 17 Uhr. (AL)

